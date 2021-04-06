 

Пульмонолог Авдеев заявил, что курение увеличивает риск смерти пациентов от COVID-19 на 90%

06.04.2021, 17:20, Разное
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Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что курение увеличивает риск смерти пациентов от COVID-19 на 90%. Чем больше стаж курения, тем больше вероятность того, что инфицированный SARS-CoV-2 окажется в реанимации.
Авдеев также разоблачил миф о том, что якобы курильщики легче переносят коронавирусную инфекцию. По его словам, информация французских медиков в этом направлении не подтвердилась. Более того, именно курение зачастую является фактором неблагополучного прогноза при ковиде.

Стоит отметить, что курящие люди теряют около 18 лет своей жизни. Табачный дым обостряет хронические болезни, действуя практически на все органы. В наибольшей степени страдают лёгкие, появляются хронические бронхиты и даже онкология.

Медики рекомендуют курильщикам уделить особое внимание своему здоровью, бросить вредную привычку и сбалансировано питаться. Также необходимо заниматься спортом, для старта идеально подойдут ходьба или плавание.

Эксперты советуют переболевшим COVID-19 соблюдать противовоспалительную диету, которая состоит из суперфудов с мононенасыщенными жирными кислотами. К примеру, оливковое масло, орехи, кунжут, авокадо дадут положительный эффект. Также необходимо употреблять цельнозерновую пищу, фрукты и зелёные овощи, кисломолочные продукты и специи, а ещё семена льна, чиа и рыбу.

Источник: tass.ru



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