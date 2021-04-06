Семь бывших промзон Москвы превратятся в современные кварталы

Современные кварталы появятся в бывших промзонах Грайворонова, Зюзина, Каширского шоссе, а также Бескудникова, Кунцева, Коровина и Теплого стана. Проекты приняты на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Реализация этих проектов позволит городу получить около 18 тысяч рабочих мест», — уточнил он.

На участках этих промзон появится более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Из них промышленные объекты – 173 тысячи “квадратов”, общественно-деловая застройка – 342 тысячи.

Также на этих участках построят жилье. Срок реализации проектов – от пяти до 13 лет, добавил Прохоров.

В ноябре 2020 года прошел первый в России аукцион на право заключения договора комплексного развития территорий (КРТ). Благодаря соглашению реконструирована промзона Коровино. Реализация таких проектов позволит создать 500 тысяч новых рабочих мест.

Правительство Москвы сократило сроки заключения контрактов с инвесторами, заинтересованными в комплексом развитии территорий. Раньше на это уходило около 340 дней, сейчас – до 170.

Ранее власти Москвы рассказали о ходе программы реновации. Для переселенцев построено 102 дома общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров. 77 уже переданы москвичам. Строятся еще 173 многоквартирных дома.