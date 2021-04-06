 

Центральноафриканская армия приступила к зачистке Декоа от боевиков

06.04.2021, 16:26, Разное
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Правительственные силы Центральноафриканской Республики (FACA) проводят антитеррористическую операцию в городе Декоа. В последнее время в поселении отмечается активизация вооруженных бандитов.
После стабилизации обстановки в других населенных пунктах, военное руководство страны приняло решение направить подразделения для усиления контроля над трассой Сибю – Кага-Бандоро.

За последние несколько месяцев вооруженные силы республики, подготовленные российскими инструкторами, которых отдельные СМИ приписывают к «ЧВК Вагнера», добились значительных успехов в борьбе с группировками боевиков. Удалось освободить ряд населенных пунктов, а также обширные территории и автомагистрали.

В 2018 году на трассе Сибю – Кага-Бандоро погибли российские журналисты в результате нападения бандитов. Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были направлены в ЦАР Центром управления расследованиями, связанным с российским олигархом Михаилом Ходорковским.

Россияне прибыли в опасный район без охраны и по туристическим визам, хотя их руководители прекрасно понимали, насколько опасно пребывание на территории ЦАР, контролируемой вооруженными группировками.



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