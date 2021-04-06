Впервые за полгода: доллар рекордно подорожал к рублю

Американский доллар рекордно повысился по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные о торгах на Московской бирже.

Доллар впервые с ноября 2020 года преодолел отметку в 77 рублей за единицу. В настоящее время он торгуется по цене в 77,035 рубля. Не менее значительно вырос и евро, который поднялся выше 91 рубля за единицу. В последний раз такое происходило 24 марта текущего года, сообщает Ura.ru.