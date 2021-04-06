Представитель ЕМА заявил о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов



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«Теперь все труднее говорить об отсутствии причинно-следственной связи между вакциной AstraZeneca и редкими случаями тромбозов, связанных с низким количеством тромбоцитов. Очевидно, она существует», — цитирует представителя ЕМА издание Le Figaro.

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери сообщил, что европейский регулятор может ввести ограничения на применение вакцины для определенных возрастных категорий. Чиновник отметил, что пока что подобных случаев среди миллионов привитых очень мало и соотношение риска и пользы от вакцинации остается положительным.

Ранее несколько стран Европы временно приостановили вакцинацию препаратом британо-шведской компании AstraZeneca из-за серии сообщений о возможных тромбоэмболических осложнениях у привитых. Первые сообщения поступили из Австрии, где один пациент скончался спустя десять дней после вакцинации, а другой был срочно госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии.

ЕМА после проведения расследования объявила, что вакцина безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски. Сама AstraZeneca обновила информацию, указанную в инструкции по применению вакцины от коронавируса, указав на потенциальные осложнения. 18 марта Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) опровергло информацию о том, что вакцина вызвала такую реакцию, отметив, что ведущие эксперты не нашли никаких доказательств этой связи.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения заявила о необходимости продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, отметив, что венозная тромбоэмболия является одним из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний мире.

Напомним, вакцина для профилактики коронавируса британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Препарат под названием AZD1222 имеет схожий механизм действия, что и российская векторная вакцина «Спутник V» — безопасный для человека аденовирус шимпанзе (ChAdOx1) генетически модифицирован для кодирования шиповидного белка коронавируса. При попадании в человеческий организм с помощью вакцины он заставляет клетки вырабатывать белок и «тренирует» иммунную систему распознавать вирус.

По мнению научного медицинского блогера, врача-токсиколога Алексея Водовозова, пока нет никаких оснований считать, что «Спутник V» может вызывать похожие побочные реакции. Более того, преждевременно заявлять и об опасности вакцины AstraZeneca.

«Британцы решили взять обезьяний аденовирус, а не человеческий. Если брать все платформы, то похоже проблемы должны быть и у вакцин Sinovac, и у Johnson & Johnson, и 3 Спутника. Ни по одной из трех вакцин таких сообщений нет. Значит, проблема в выбранном векторе — если она есть», — сообщил эксперт МедПорталу.