Кристина Асмус о детстве, первой беременности и личной жизни: “Секс присутствует”

32-летняя актриса Кристина Асмус редко говорит о личной жизни: за исключением совместного заявления о разводе с Гариком Харламовым подписчики последний год получают лишь обрывки фраз и намеки на некоторые факты и жизни любимой артистки. Накануне они были вознагражены – Кристина опубликовала откровенный длинный пост, в котором рассказала о бедном детстве, желаниях и достижениях:

Я росла в малообеспеченной многодетной семье… Мы жили сначала в коммуналке, а потом в квартире 40 квадратов – родители, четверо детей и собака. Мои мечты были про конфеты, настоящий день рождения с гостями, увидеть море, свое собственное платье и купить все кроссворды в городе (я их просто обожала!) Чуть позже мечты стали о машине, ролях, обложках, хорошей зарплате, подписчиках и оставаться в струе. И все получилось. Я непрерывно и довольно успешно работаю в театре и в кино уже 15 лет. Сменила 2 машины и обложек было уже несколько десятков.

Кристина Асмус с дочерью Анастасией Кристина Асмус

По словам Асмус, она только со временем поняла, что все материальное неважно по сравнению с рождением ребенка. Она призналась, что иногда симулирует, что больна, чтобы взять выходной и побыть с дочкой. А также впервые рассказала, как они с Гариком узнали, что ждут ребенка:

Я мало делюсь личным, но для меня нет ничего дороже времени с дочкой. Никакой проект, режиссер и гонорар не заменят общения с ней. Я часто говорю своему агенту и пиарщику, что ужасно занята в этот день работой, но на самом деле беру выходные… У меня не было четкого периода, когда я поняла, что хочу стать мамой. Я всю жизнь мечтала о ребенке. Помню как узнала, что беременна… Мы с Гариком были дома и собирались утром в клинику на мою гастроскопию (под общим наркозом). Но интуиция подтолкнула сделать тест (хотя срок был всего недели 1,5)) И вот заветные 2 полоски, отмена гастроскопии в тот день и самые счастливые 7 лет в моей жизни!

Позже актриса опубликовала несколько ответов на вопросы подписчиков сторис. В частности, она ответила, что фамилия в паспорте у нее Асмус, показала последнеее фото с дочерью, призналась, что у нее был роман с коллегой по съемочной площадке (вероятно, во время съемок сериала “Интерны”, так как кадром из него она сопроводила ответ).

Один из вопросов был про сегодняшнюю личную жизнь Кристины. На вопрос, есть ли секс, она ответила:

Присутствует в моей жизни)

Напомним, Кристина Асмус вышла замуж за Гарика Харламова в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Летом прошлого года супруги решили разойтись и сообщили об этом на своих страницах в Instagram. Казалось, между бывшими супругами остались хорошие отношения, в доказательство чему в январе этого года они вместе с дочерью Анастасией посетили показ фильма “Последний богатырь: Корень зла”. Однако реальность немного иная: прояснить ситуацию решила сама Кристина на своей Instagram-странице, где опубликовала пост с ответами на самые популярные вопросы от подписчиков. В частности, в каких отношениях они сейчас с Харламовым.

Все сложно.. Он очень обижен на меня.

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