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Как связанные с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным структуры поглотили весь рынок школьного питания в столице: исследование «Новой».

Власти Чечни бурно отреагировали на недавнюю публикацию «Новой газеты» о внесудебных казнях в республике: сотрудники полка полиции имени Ахмата Кадырова обратились к Владимиру Путину с просьбой «пресечь попытки оскорбления полка со стороны «Новой газеты», а глава региона Рамзан Кадыров выразил готовность судиться с изданием.

Помощь в судебном разбирательстве ему предложил бизнесмен Евгений Пригожин — фигурант разыскного списка ФБР, которого подозревают во вмешательстве в американские выборы и финансировании «ЧВК Вагнера», а также большой специалист по судам: связанные с ним компании ежегодно получают иски на сотни млн рублей из-за проблем с качеством питания, поставляемого в школы, детские дома и военные части.

По подсчетам «Новой», за 10 лет к сети связанных с Пригожиным фирм подали более 1 тыс. исков на сумму свыше 4 млрд рублей. В еде, по данным исковых заявлений, находили тараканов, куски стекла и кишечные палочки, но это не мешает компаниям выигрывать контракты на обслуживание госучреждений. «Новая» проследила, как «картель» захватил столичный рынок школьного питания, а также изучила, на ком еще зарабатывает «кремлевский повар».

Евгений Пригожин. Фото: Reuters

Картель быстрого питания

За последние 10 лет рынок школьного питания в Москве практически полностью перешел под контроль сети компаний, ассоциирующихся с именем Пригожина. Журналисты из разных изданий неоднократно расследовали деятельность этого «картеля» и установили, что бизнесмен может контролировать по меньшей мере 30 фирм, которые получают контракты на питание и обслуживание госучреждений.

Формально большинство этих компаний Пригожину не принадлежат, а сам бизнесмен отрицает связь с ними. Однако их аффилированность можно установить по косвенным признакам: так, у одних фирм совпадают руководители, у других — одинаковый адрес электронной почты или номер телефона, а третьи часто выступают соисполнителями по госконтрактам, хотя на первый взгляд являются прямыми конкурентами.

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Поставками питания в московские школы занимаются около 15 компаний, входящих в «картель».

С 2011 года они получили 94,8% таких контрактов на общую сумму 184,6 млрд рублей.

Захват рынка происходил постепенно: в 2011 году входящим в сеть фирмам досталось чуть больше 65% заказов на школьное питание, тогда как треть ушла независимым подрядчикам. Спустя пять лет доля «картеля» на этом рынке превысила 90%, еще через пять — почти достигла 100%, а сторонние компании практически перестали получать такие контракты.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

При заключении госконтракта учреждения указывают код продукции или услуги, которую подрядчик должен поставить по договору. Для продуктов питания существует более сотни разных кодов. Мы составили список из 60 основных, которые чаще всего используются в контрактах на поставку питания в школы Москвы. Небольшая часть закупок, в которых были указаны редко используемые коды, могла не попасть в выгрузку.

Мы выгрузили все контракты с 2011 года, в которых были указаны отобранные нами коды. Из 13,5 тыс. контрактов мы выбрали те, где заказчиком были столичные школы, и рассчитали, какую долю от них получили компании «картеля».

Также мы выгрузили все остальные контракты, которые сеть этих фирм получила за последние 10 лет. Мы определили, какие госучреждения кроме школ заказывают услуги у «картеля».

Список входящих в «картель» компаний меняется: прежние фирмы получают меньше госконтрактов или прекращают работу, вместо них появляются новые, однако косвенные признаки показывают, что все они входят в единую сеть.

Это может быть поводом для расследования возможного ценового сговора или картеля на рынке, говорит Ирина Соколова, юрист центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация внесена Минюстом в список НКО-иноагентов) в Санкт-Петербурге, а в прошлом — заместитель руководителя УФАС по Санкт-Петербургу: «Обычно такие компании заранее определяют, кто из них в этот раз будет победителем. Эта компания предлагает чуть побольше снижение, а все остальные — чуть поменьше».

В 2016 году юристы «Яблока» дважды обращались в ФАС с требованием проверить законность побед компаний, входящих в «картель». Три крупнейших игрока рынка школьного питания — компании «Московский школьник», «Школьник-ЮЗ» и КДП — тогда были зарегистрированы по одному адресу: на Якорной улице, 6, а «Московский школьник» и «дочка» КДП имели общего руководителя, писал РБК. Однако антимонопольное ведомство так и не обнаружило нарушений.

В 2017 год ФАС все же признала картельный сговор аффилированных с Пригожиным фирм, но на рынке клининговых услуг для Минобороны. Тем не менее никаких санкций не последовало — ведомство не стало штрафовать компании.

На вопросы «Новой» в ФАС отвечать отказались.

Школьный обед. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Госзаказом сыт по горло

Евгений Пригожин и связанные с ним компании зарабатывают не только на питании школьников. За последние 10 лет «картель» получил почти 9 тыс. госконтрактов более чем на 287 млрд рублей. Половина этой суммы — контракты на питание в школах, еще почти треть — в других образовательных учреждениях: колледжах, вузах и детских садах.

Шестую часть всех госзаказов сеть получила от учреждений здравоохранения. В частности, больницы заключили с «картелем» контракты более чем на 30 млрд рублей. Также связанные с Пригожиным фирмы обслуживают центры соцзащиты, детские дома и психоневрологические интернаты — сумма заключенных с ними госконтрактов превысила 10 млрд рублей.

Помимо этого сеть компаний «картеля» кормит МЧС и военных, обслуживает военные городки и объекты Минобороны, ведет их текущий ремонт, поставляет топливо для котельных. Учитывая это, оценка объема контрактов в 287 млрд рублей может быть сильно занижена. К примеру, по подсчетам Forbes, только в 2013 году компании, предположительно связанные с Пригожиным, получили 92 млрд рублей на питание армии. Еще в 26 млрд бюджету обошлось обслуживание военных городков в 2015-м.

Участники «картеля» постоянно попадают в различные скандалы и судебные разбирательства.

Типичная претензия к поставщикам питания

несоответствие привезенных блюд согласованному меню,

недовес порций

и «разбавленность» еды — калорийность в разы ниже положенной.

Технология приготовления блюд тоже вызывает вопросы. «Учеником 3 «Б» класса в блюде «кекс столичный» был найден осколок стекла размером 1,0 х 0,7 х 0,3 см», — говорится в судебном разбирательстве школы № 978 в Нагатинском проезде и «Комбината дошкольного питания». Инцидент произошел в мае 2017 года. А чуть позже в эту же школу КДП привез целый бак манной каши с плавающим на поверхности тараканом.

Из исковых заявлений следует, что

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«Московский школьник» кормил школьников пельменями с нитками в фарше, а «ВИТО-1» — борщом со «вкусом технического масла с застарелой свеклой и неприятным запахом», следует из разбирательств в судах.

На кухнях предприятий находили золотистый стафилококк, энтеробактерии Rahnella aquatilis и кишечные палочки. В 2018–2019 годах по детским садам Юго-Восточного округа Москвы (ЮВАО) и по дошкольному отделению школы № 2051 в Некрасовке прокатилась волна острых отравлений и дизентерии. Многие дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, некоторые попали в реанимацию. Московский городской суд взыскал более 1,5 млн рублей с компаний «Комбинат питания «Конкорд» и «Вито-1» в качестве компенсации морального вреда и оплаты лечения пострадавших.

Но поставщиков питания — «Комбинат питания «Конкорд» и компанию «ВИТО-1» — так и не включили в черный список, то есть реестр недобросовестных поставщиков. Более того, компании Пригожина сами направили в суд 800 исков на сумму 3,3 млрд рублей. Значительная их часть — это попытки оспорить штрафы, наложенные школами и детсадами за нарушение договора и санитарных требований.

В марте 2019 года столовую школы № 851 в Северном Чертаново экстренно закрыли на дезинфекцию. Выяснилось, что у заведующей производством, работающей на кухне дошкольного отделения, обнаружили туберкулез. В столовую ходили 156 детей. Тем не менее суд признал виновным в произошедшем не подрядчика — КДП, а школу. Подрядчик представил медицинскую книжку заведующей, которая в феврале, за месяц до выявления туберкулеза, прошла медицинский осмотр в ООО «Скоромед» и была признана здоровой.

Роспотребнадзор наличие вспышек отрицает, хотя сам же судился и проиграл «Комбинату питания «Конкорд». «Управление Роспотребнадзора по городу Москве информирует, что в 2019–2020 годах и в истекшем периоде 2021 года групповые вспышки острых кишечных инфекций, связанные с фактором питания, в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, не зарегистрированы», — говорится в ответе управления на запрос «Новой газеты».

Школьное питание. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Активист и координатор федерального проекта «За честные продукты» Александр Бражко много лет борется за развитие общественного контроля за организацией питания в школах и детсадах. Родители имеют полное право потребовать отказаться от поставщика в пользу приготовления еды в школе, пересмотреть меню или включить в него любимые ребенком блюда, считает он.

«Федеральные субсидии на продукты питания — целевые, записаны на каждого ребенка, — говорит Бражко. — И каждый родитель имеет право видеть, сколько денег физически на него было начислено и кому они ушли». В департаменте образования Москвы не ответили на вопрос «Новой» о том, почему школы и детсады продолжают сотрудничать с пригожинскими компаниями, к которым уже были серьезные нарекания.

АНАТОМИЯ КАРТЕЛЯ

На практике доказать, что все компании связаны и принадлежат одному или нескольким людям, сложно. Все они регулярно меняют адреса, руководителей, собственников и даже названия. Так, «Комбинат питания «Конкорд» с конца 2019 года на бумаге больше не принадлежит Евгению Пригожину, а с марта 2020 года превратился просто в «Комбинат питания».

«У всех компаний [«картеля»] разные директора, разные владельцы, и формально эти люди никак не связаны друг с другом. У них нет единого бренда, единой структуры. Только достаточно глубокое расследование, оперативно-разыскные мероприятия могут помочь установить связи этих компаний», — объясняет Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Тем не менее, на наш взгляд, существует ряд признаков, указывающих, что компании связаны между собой.

— Общие адреса. В 2016 году компании «Московский школьник», «Школьник-ЮЗ» и КДП, получившие в тот год более 60% контрактов на поставку питания в школы, были зарегистрированы по одному адресу.

— Совпадают телефоны и электронные адреса. Компании «АВК», «Социальное питание «Центр» и «Комбинат питания «Конкорд» указывали как контактный один и тот же телефон: +7 (495) 269-01-76. А адрес электронной почты «Продсоюза» [email protected] в некоторых случаях совпадает с адресом «Вилмап».

— Передача выигранных тендеров от одной компании другой. Например, контракт заключается с «Комбинатом питания «Конкорд», а фактически еду поставляет городское ОАО «Социальное питание «Юго-Восток». Или наоборот, тендер выиграл «Объединенный комбинат школьного питания» Северо-Восточного административного округа (СВАО), а соисполнителем стал «Школьник-ЮЗ».

— Одни и те же фактические руководители. Представитель «Продсоюза» по доверенности Пугачева Светлана Николаевна была генеральным директором «Комбината питания «Школьник», исполнительным директором компании «Социальное питание «Центр». Она же — исполнительный директор «Вилмап».

— Учредители, имеющие отношение к Евгению Пригожину. Среди учредителей «МедСтроя» были Виолетта Пригожина (вероятно, мать) и Таисия Кряжева (скорее всего, теща Евгения Пригожина).

Авторы: Катя Бонч-Осмоловская, Антонина Асанова, Артем Щенников,

«Новая».

При участии Дениса Короткова.

Редактор: Арнольд Хачатуров.

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