 

Человек смог бы обойти Луну всего за 91 день

06.04.2021, 15:36, Новости дня
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Специалисты из NASA решили ответить на один «детский» вопрос: сколько времени понадобилось бы человеку, чтобы обойти Луну, например, по экватору. По их расчетам, получается 91 день.

Мало это или много? Мы ведь видели, что высадившиеся астронавты могут высоко прыгать в условиях высокой гравитации. Быть может, они смогут передвигаться по Луне так же быстро, как кенгуру по Земле?

Увы, это не так. Рельеф не позволяет, да и скафандры слишком тяжелые. Расчеты показывают, что скорость передвижения по Луне пешком может составлять в среднем 5 километров в час. Это даже меньше, чем по Земле. Так что обойти спутник по кругу, преодолев почти одиннадцать тысяч километров, быстро не получится. Разумеется, 91 день – это весьма условный срок. Человек ведь должен еще отдыхать…



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