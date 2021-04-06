Человек смог бы обойти Луну всего за 91 день

Специалисты из NASA решили ответить на один «детский» вопрос: сколько времени понадобилось бы человеку, чтобы обойти Луну, например, по экватору. По их расчетам, получается 91 день.

Мало это или много? Мы ведь видели, что высадившиеся астронавты могут высоко прыгать в условиях высокой гравитации. Быть может, они смогут передвигаться по Луне так же быстро, как кенгуру по Земле?

Увы, это не так. Рельеф не позволяет, да и скафандры слишком тяжелые. Расчеты показывают, что скорость передвижения по Луне пешком может составлять в среднем 5 километров в час. Это даже меньше, чем по Земле. Так что обойти спутник по кругу, преодолев почти одиннадцать тысяч километров, быстро не получится. Разумеется, 91 день – это весьма условный срок. Человек ведь должен еще отдыхать…