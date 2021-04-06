 

В Госдуме предложили лишить Манижу российского гражданства

06.04.2021, 15:34, Разное
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отобрать российское гражданство у певицы Манижи и запретить ей въезд в страну на 10 лет.

Поводом для столь радикальных мер стала песня «Russian Woman», с которой исполнительница планировала выступить от России на Евровидении.

– Кто вообще послал эту певичку на Евровидение? Кто ей гражданство дал? Благодаря России она дорвалась до мировой сцены и теперь едет позорить нашу страну! Вы вообще в курсе, что она там исполняет? “Ждёшь своего юнца? Ой, красавица. Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы. Надень подлиннее, надень покороче” — это же натуральная пропаганда проституции и развратного образа жизни! Весь текст это сплошная мешанина наркомании и сатанизма. Нет ни слова о Боге, церкви или любви к Родине. России не нужны такие мерзопакостные песенки. Это позорище. С этим нужно немедленно разобраться, — заявил депутат на заседании Госдумы.

Милонов пообещал отправить депутатский запрос в правоохранительные органы, чтобы они проверили законность получения Манижей российского гражданства. Депутат также предложил внести в закон о гражданстве поправки, которые позволяют лишать россиян гражданства за антипатриотическую деятельность.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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