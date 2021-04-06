Скандалы: Растущая токсичность Александра Усса

Губернатор Красноярского края не смог скрыть от общественности историю с ядовитыми отходами из Амурской области

Вопреки «мгновенной» реакции губернатора какую-то часть отравы, по всей видимости, успели завезти в Красноярский край. Когда поднялся шум, Александр Усс заявил, что АО «Зелёный город» откажется от контракта. 29 марта он поблагодарил директора Елену Чернявскую за такое решение. Дальнейшие события показали, что глава региона либо не понимал масштабов проблемы, либо думал, будто эту историю можно спустить на тормозах. Второе больше похоже на истину.

На фоне очередного скандала Александр Усс заявил своим подписчикам в соцсетях: «Что касается экологии и безопасности людей – это безусловные приоритеты, которые всегда будут оставаться у меня на контроле». Буквально через пару дней красноярцы узнали, чего стоит этот контроль. Возле жилых домов на окраине города были обнаружены семь 20-тонных контейнеров с какой-то отравой. Дальше события развивались как в кино: люди в химкостюмах, спецтранспорт, отбор проб для изучения в лаборатории.

Сотрудники природоохранной прокуратуры пришли к выводу, что это те самые контейнеры, которые они видели ранее на полигоне Серебристый (принадлежит компании «Зелёный город»). Собственник свалки сначала сказал, что в ёмкостях находится сорбент для обезвреживания отходов. Затем он второпях вывез их в неизвестном направлении. Теперь мы знаем куда. Что именно там хранилось и насколько это опасно для людей, устанавливают специалисты Росприроднадзора. С 2012 года АО «Зелёный город» закапывает под Красноярском токсичные отходы из Бурятии, а также Иркутской и Сахалинской областей.

У местных жителей нет никаких иллюзий насчёт экологии – с начала года на берегах Енисея по меньшей мере четырежды вводили режим «чёрного неба», когда на улицу лучше не выходить. Выбросы КрАЗа и городских ТЭЦ медленно убивают город с миллионным населением. Однако даже на фоне этого новый контракт полигона с Амурской областью вызвал у красноярцев ужас и негодование.

За 50 млн рублей компания под руководством Елены Чернявской взялась вывезти и захоронить 900 тонн ядохимикатов со складов в ЗАТО Циолковский (ранее – ЗАТО Углегорск). В своё время там базировалась 27-я дивизия РВСН, а после развала Советского Союза в городке действовал испытательный космодром Минобороны Свободный – замена оказавшемуся за границей Байконуру. Лёгкие и средние ракеты военные запускали в Плесецке, тяжёлые – в Свободном. И потому легко представить, какие именно отходы могли завезти в Красноярск, если бы жители города не подняли шум вокруг этой истории.

Полигон Серебристый находится в городской черте. Расстояние до ближайшей школы всего 4 километра по прямой, до ближайшего дачного массива – и вовсе 800 метров. Кому же принадлежит эта свалка?

«Эхо бандитских разборок»

Компания «Зелёный город» создана в августе 2004 года, но, по сути, речь идёт о наследии 90-х, которые в Красноярском крае выдались весьма бурными. Чего стоит один только бывший «алюминиевый король» Анатолий Быков, которого теперь судят по обвинению в серии заказных убийств. Так вот, одним из учредителей АО «Зелёный город» выступил Сергей Колбасинский – бывший начальник убойного отдела красноярского ГУВД. При этом местные наблюдатели считали, что первую скрипку в новом предприятии играл его бывший заместитель Сергей Назаров. Последний в своё время получил награду «за ликвидацию оргпреступного сообщества Быкова», но после увольнения из милиции к «ликвидированным» и подался.

В ноябре 2004 года Назаров был застрелен киллерами возле собственного дома. Позднее суд признал заказчиком этого убийства предпринимателя Андрея Грабовского, убитого в том же месяце якобы по заказу Анатолия Быкова. И хотя Сергея Назарова давно нет, компания «Зелёный город» по-прежнему существует и осваивает средства по госконтрактам на утилизацию отходов I–III классов опасности. Более того, родственник Назарова (по данным «Новой газеты») Александр Симановский с начала 2000-х заседает в Законодательном собрании Красноярского края и возглавляет комитет по природным ресурсам и экологии.

Для нынешнего губернатора бывший следователь Симановский тоже, по всей видимости, не чужой человек. Именно при Александре Уссе, который был спикером Заксобрания в 1998–2017 годах, начиналась его депутатская карьера. Оба политика с разницей в несколько лет окончили юридический факультет КрасГУ. Вполне возможно, что именно этими переплетениями местной бюрократии, мало поменявшейся с бандитских времён, объясняется отсутствие в регионе современной площадки для работы с опасными отходами.

«Чужим здесь не место»

Пару лет назад томская компания АО «Полигон» предложила создать в Емельяновском районе Красноярского края предприятие по обезвреживанию и захоронению промышленных отходов II–IV класса опасности. Инвестор был готов вложить в проект порядка 100 млн руб­лей, и краевая власть вроде как проявила интерес к этому делу. Тем более что инвестором оказался не какой-то крышеватель ларьков, а бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь.

Однако реализация проекта означала бы появление конкурента у «Зелёного города», в итоге он до сих пор не сдвинулся с мёртвой точки. Опасные вещества поступают на полигон Серебристый, который был создан в 1970-х и, повторим, расположен практически в черте города. Никакого обезвреживания и переработки отравы, по всей видимости, там не происходит.

После начала шумихи вокруг контракта с Амурской областью полигон осмотрели депутаты Заксобрания от ЛДПР. Они пришли к выводу, что дело идёт к экологической катастрофе. «В ходе осмотра стало ясно, что опасные и ядовитые вещества хотят просто свалить в хранилища и накрыть банальным профнастилом. Отходы планировалось просто захоронить, тогда как по классу опасности они должны быть утилизированы – или сожжены с учётом экологических норм, или подвергнуты сложной и дорогостоящей процедуре деактивации», – говорят участники проверки.

Одна установка для двух регионов

Недавно выяснилось, что с полигона Серебристый исчезла установка для уничтожения химотходов. Речь идёт об оборудовании, которое принадлежало НПО «Прикладная геоэкология». В 2015 году в рамках совместной деятельности НПО представило партнёру установку СКГО-10-ЭЭТ. Согласно договору любая передача её третьим лицам возможна только по согласованию сторон. При этом установка каким-то образом оказалась в подмосковном городе Рошаль.

Более того, выяснилось, что машина приобщена в качестве доказательства к уголовному делу о мошенничестве в отношении руководства некоего ООО «Звезда». По крайней мере об этом сказано в заявлении, которое направил в ГУ МВД по Красноярскому краю гендиректор «Прикладной геоэкологии» Антон Новаковский. Документ опубликовал в интернете депутат краевого Заксобрания Александр Глисков.

Насколько можно судить, ООО «Звезда» пыталось получить лицензию на работу с опасными отходами. В ходе одной из проверок его сотрудники показали ревизорам макет установки СКГО-10-ЭЭТ. При следующей проверке ими было продемонстрировано оборудование, доставленное с красноярского полигона Серебристый. По словам Антона Новаковского, НПО потребовало от «Зелёного города» вернуть установку в срок до 12 марта, но партнёр оставил письмо без ответа. Если так, то действия Елены Чернявской могут содержать признаки растраты чужого имущества.

К слову, по данным местных СМИ, в 2001 году госпожа Чернявская, которую на днях так горячо благодарил губернатор Усс, была осуждена на пять лет колонии за мошенничество. Правда, уже в 2003 году она получила условно-досрочное освобождение. Вряд ли это могло произойти без участия высокопоставленных покровителей.

В природоохранной прокуратуре сообщили, что по результатам исследования неустановленных отходов, которые были вывезены с полигона Серебристый в контейнерах, будет дана оценка законности работы полигона и правомерности выдачи на него лицензии. Но кто будет оплачивать рекультивацию полигона? Вряд ли это будет Сергей Колбасинский. По некоторым данным, бывший начальник убойного отдела давно живёт в Испании.

Возникает следующий вопрос: как могла возникнуть подобная ситуация под носом у Александра Усса? Всё-таки нынешний губернатор возглавляет Красноярский край с 2018 года, а в целом он работает в органах власти с 1993-го. Может, всё дело в том, что назревающую проблему с полигоном Серебристый было проще не замечать – в надежде, что она рванёт уже после ухода Усса на пенсию? Ведь даже поддержка «Зелёного города» требует постоянной планомерной деятельности, к которой глава региона, похоже, привык куда меньше, чем к организации своих пиар-кампаний и «работе» с бюджетом.

Конкретно

Есть и ещё один важный момент. Серебристый подлежит федеральному экологическому надзору, и потому правительство региона в этой истории могло остаться сторонним наблюдателем. У губернатора Александра Усса нет полномочий, чтобы влиять на полигон, однако он решил вмешаться в ситуацию при помощи неформальной просьбы к Елене Чернявской. Значит ли это, что глава региона решил сработать на упреждение, поскольку допускает, что силовики так или иначе подсветят его вероятные связи с АО «Зелёный город»?

Артём Потёмкин