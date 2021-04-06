Движение по Суэцкому каналу восстановлено после инцидента с танкером

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06.04.2021, 15:12, Новости дня
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Движение судов по Суэцкому каналу восстановлено после того, как греческий танкер ненадолго сел на мель на юге водной артерии, сообщил осведомленный источник.

«Движение судов по каналу восстановлено. Все в норме», – сообщил источник РИА «Новости».

Греческий танкер Minerva Nike ранее во вторник сел на мель в южной части Суэцкого канала, почти перегородив его, но судно удалось снять с мели с помощью буксиров. Согласно данным портала MarineTraffic, вокруг судна в момент блокировки им судоходной артерии находились как минимум два буксира Суэцкого канала. Инцидент произошел недалеко от входа в широкую часть канала – Большое Горькое озеро.

Это уже не первый подобный инцидент за последнее время. Суэцкий канал был заблокирован на пять дней, с 24 марта, контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась.



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