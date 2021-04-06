 

ВОЗ выступила против ковид-паспортов для международных поездок

06.04.2021, 15:12, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано, сообщила официальный представитель организации Маргарет Харрис.

«Что касается паспорта вакцинации, то мы в ВОЗ на нынешней стадии не хотели бы видеть, чтобы это было требованием для въезда или выезда, потому что мы на данном этапе не уверены в том, что вакцина предотвращает передачу [COVID-19]», – передает слова Харрис ТАСС.

Представитель ВОЗ напомнила, что клинические исследования вакцин от коронавируса и их применение среди широких слоев населения осуществляются меньше года. Также, по мнению Харрис, ковид-паспорта как обязательное условие для международных поездок могут спровоцировать обвинения в  дискриминации по отношению к тем, кто еще не успел сделать прививку от COVID-19.

Напомним, в конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить дающие привилегии ковид-паспорта. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.



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