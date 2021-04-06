Звезда “Джентльменов” Генри Голдинг впервые стал отцом

Генри Голдинг, известный зрителю по таким фильмам как “Безумно богатые азиаты”, “Рождество на двоих” и “Джентльмены”, впервые стал отцом. В последний день марта у пары родилась девочка. Но только сегодня 33-летний британско-малайзийский актер опубликовал первое фото с женой и новорожденной в Instagram:

Эта женщина прямо здесь и сейчас. Не могу себе представить ничего подобного. Твоя сила принесла нам нашу самую большую радость. Спасибо, я люблю вас,

– обратился он к любимой. Лив тоже опубликовала несколько кадров из родильной палаты, сопроводив их подписью, что “31 марта их жизни изменились навсегда”.

Напомним, о скором пополнении в семействе актер также сообщил в соцсети, опубликовав в ноябре прошлого года снимок со своей 35-летней беременной супругой Лив Ло.

Генри и Лив познакомились в 2011 году на новогодней вечеринке друзей. Как актер говорил в интервью People, он влюбился в нее с первого взгляда и уже тогда знал, что она станет его женой. Но поженились влюбленные спустя 5 лет – в 2016-м.

Генри Голдинг и Лив Ло