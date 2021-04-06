 

Звезда “Джентльменов” Генри Голдинг впервые стал отцом

06.04.2021, 14:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генри Голдинг, известный зрителю по таким фильмам как “Безумно богатые азиаты”, “Рождество на двоих” и “Джентльмены”, впервые стал отцом. В последний день марта у пары родилась девочка. Но только сегодня 33-летний британско-малайзийский актер опубликовал первое фото с женой и новорожденной в Instagram:

Эта женщина прямо здесь и сейчас. Не могу себе представить ничего подобного. Твоя сила принесла нам нашу самую большую радость. Спасибо, я люблю вас,

– обратился он к любимой. Лив тоже опубликовала несколько кадров из родильной палаты, сопроводив их подписью, что “31 марта их жизни изменились навсегда”.

Напомним, о скором пополнении в семействе актер также сообщил в соцсети, опубликовав в ноябре прошлого года снимок со своей 35-летней беременной супругой Лив Ло.

Генри и Лив познакомились в 2011 году на новогодней вечеринке друзей. Как актер говорил в интервью People, он влюбился в нее с первого взгляда и уже тогда знал, что она станет его женой. Но поженились влюбленные спустя 5 лет – в 2016-м.

Генри Голдинг и Лив Ло



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.11 / Скандалы: Твоя квартира — достояние «Газпрома»?

02.02 / Российская авиация получит на вооружение новейшие корректируемые авиабомбы

12.10 / ЕА Sports обвинили Канобу в одинаковых рецензиях на FIFA 20 и FIFA 21

03.08 / Как ученики африканской школы наблюдали НЛО и пришельца

06.07 / Павел Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

17.07 / В Apple запатентовали чехол для беспроводной зарядки iPhone

25.09 / Мнение: О слезании России с нефтяной иглы

01.09 / Ученые: Работа гендиректором приводит к повреждению мозга и лишает сочувствия

22.09 / ЕСПЧ обязал Россию выплатить жителю Латвии 6 млн евро за пребывание в ГУЛАГе в 1975-1978 годах

27.08 / Китайские врачи предупредили о смертельной опасности дневного сна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)