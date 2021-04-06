 

Медики назвали опасную пищевую привычку

06.04.2021, 14:38, Разное
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Российские медики назвали опасную пищевую привычку, вызывающую серьёзные заболевания. Речь идёт о низкоуглеводной диете.
Такая ограничительная диета относится к экстремальному варианту питания, поскольку полностью исключает углеводы, являющиеся главным источником энергии для организма. Часто в рационе при низкоуглеводной диете убирают крупы и бобовые, молочные продукты и хлеб, оставляя орехи, семена, некоторые овощи и фрукты, так как в день можно употреблять не более 20–50 граммов углеводов.

Данная диета стабилизирует вес в течение нескольких недель за счёт увеличения количества белков и жиров, то есть, рацион становится более сытным, а человек реже чувствует голод, поэтому не переедает и не срывается на вредные перекусы. Также из организма уходит лишняя жидкость, исчезает жир на животе, а ещё снижаются давление и уровень триглицеридов в крови, провоцирующие сердечно-сосудистые заболевания.

Однако у низкоуглеводной диеты больше минусов, чем плюсов. Во-первых, это дефицит энергии, получаемой организмом, а во-вторых, проблемы с ЖКТ и метаболизмом из-за недостатка клетчатки, поскольку подобный рацион ограничивает потребление овощей и фруктов. Стоит отметить, что человек будет нуждаться в витаминах, минералах, пребиотиках и антиоксидантах, что вызовет нарушение сна.

У многих пациентов при соблюдении подобной диеты начинаются серьёзные проблемы со здоровьем, поначалу – головные боли, раздражительность, тошнота и головокружение. В дальнейшем появятся серьёзные расстройства пищевого поведения и проблемы с мозговой деятельностью: нарушатся память и концентрация внимания. Также из-за ограничения углеводов жидкость меньше будет задерживаться в организме, что приведёт к учащенному мочеиспусканию.

Диетолог Александра Разаренова объясняет, что прежде, чем ограничивать себя в еде, необходимо получить консультацию у лечащего врача. Только профильный специалист может подобрать диету, подходящую тому или иному пациенту, учитывая образ жизни, хронические заболевания и даже психоэмоциональное состояние.

Источник: style.rbc.ru



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