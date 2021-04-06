 

«Впервые с момента рождения детей я полетела на море только для себя»: Агата Муцениеце заинтриговала фанатов снимком с Мальдив

06.04.2021, 14:38, Разное
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32-летняя актриса театра и кино впервые за долгие годы решила отдохнуть отдельно от наследников. Если в декабре 2020 она летала на Мальдивские острова с сыном Тимофеем и дочерью Мией, то сейчас нежится на солнце без детей.
Фолловеры сразу заинтересовались, с кем Муцениеце проведёт отпуск. Многие предположили, что знаменитость улетела на курорт с загадочным олигархом, который подарил ей машину.

После развода с Павлом Прилучным модель перестала комментировать свою личную жизнь. Многие фанаты пожелали звезде YouTube хорошего отдыха и посоветовали перестать отчитываться о своих планах, а наслаждаться жизнью и верить в себя.

Источник: www.instagram.com



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