 

Участники проектов “Россия – страна возможностей” верят в самореализацию на родине

06.04.2021, 14:36, Разное
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92% участников проектов платформы уверены, что в нашей страны у молодежи есть все возможности для самореализации. Сомневаются в этом лишь 8% опрошенных, привел данные ВЦИОМ генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров.

“Нам бы очень хотелось, чтобы в платформу приходило как можно больше людей, чтобы они не боялись сделать первый шаг, чтобы они верили в себя и верили нашу страну», – сказал он.

77% участников проектов верят в возможность самореализации в регионах. 83% полагают, что могут найти применение своим способностям в родном городе.

Более 80% респондентов посчитали, что участие в конкурсах платформы способствовало позитивным изменениям в их жизни. На отрицательное влияние не указал ни один из опрошенных.

Многие отмечали, что стали увереннее в себе, половина респондентов признались, что участие в проектах сделало их счастливее. 70% конкурсантов проекта “Большая перемена” заявили, что этот опыт помог им определиться с будущей профессией.

Подавляющее большинство респондентов хотят принять участие в других проектах платформы. Среди конкурсантов “Большой перемены” доля таких ответов – 95%.

Напомним, что 31 марта началась регистрация на четвертый сезон конкурса “Лидеры России” – проекта АНО “Россия – страна возможностей”. За пару дней поступило 18 518 заявок.

Конкурсантам предстоит выбрать один из восьми треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.



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