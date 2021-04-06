 

Дума вводит штрафы за высадку детей из транспорта

06.04.2021, 14:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Водитель, который заставит выйти ребенка-безбилетника из общественного транспорта, получит штраф в пять тысяч рублей. Кондуктор и контролер – от 20 до 30 тысяч, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Наказание поможет предотвратить возможные трагические последствия подобных действий, уверен председатель ГД.

“Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок – а такие случаи были — может заболеть или погибнуть», – сказал он.

В России 7 марта вступил в силу закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта за неоплаченный проезд детей младше 16 лет, если они передвигаются без сопровождения взрослых.

Госдума приняла закон 16 февраля, спустя неделю его подписал президент Владимир Путин. Изменения внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.09 / Цена авторитаризма

10.12 / Мнение: Может, всё-таки не так это работает?

26.07 / Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

14.02 / Певица Ани Лорак предстала перед поклонниками в сексуальном мини

02.11 / Ученые рассказали о пользе витамина В3 при защите кожи от ультрафиолета

18.12 / Максим Галкин не хочет получать звание народного артиста ради места на кладбище

05.10 / В Камчатском крае внедрят экологический мониторинг

17.02 / Никульников из «Цыгана» чуть не утонул в водовороте

28.10 / Во Владивостоке обнаружили останки доисторического монстра

15.08 / Мнение: Батька отпустил ЧВКшников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)