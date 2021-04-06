Группа крови никак не влияет на риск заражения и тяжесть течения коронавируса



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О связи группы крови первыми заявили китайские ученые в мае прошлого года. Они предположили, что группа крови A (система АВО) может влиять на повышенную восприимчивость к новому патогену, в то время как носители группы О менее подвержены заражению. Гипотезу о взаимосвязи с тяжестью течения COVID-19 в дальнейшем подтвердили небольшие исследования в Италии и Испании, однако датские ученые нашли доказательства восприимчивости к вирусу в зависимости от группы крови, но не вероятность осложнений. В то же время наблюдения из США не подтвердили все эти выводы.

Чтобы поставить точку в научной дискуссии, ученые из Института сердца Intermountain Medical Center провели исследование случай-контроль с участием 108 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Они проанализировали медицинские карты, в которых указывалась группа крови. Диапазон клинических исходов у пациентов был широким, от легкого течения до потребности в искусственной вентиляции легких.

После корректировки данных с учетом различных факторов, включая пол, возраст и резус-фактор крови, авторы исследования не выявили никакой связи между группой крови и восприимчивостью к инфекции и тяжестью течения COVID-19. В то же время анализ подтвердил уже хорошо известные выводы: вероятность осложнений выше у мужчин и у всех пациентов старше 60 лет, дополнительным фактором риска является принадлежность к не белой расе и этническим меньшинствам.

Ученые предположили, что предыдущие доказательства связи группы крови с восприимчивостью к коронавирусу и тяжестью течения связаны с небольшими размерами выборки, кроме того, многие исследования были ретроспективными и наблюдательными. Не исключены и систематические ошибки и влияние различий в генетическом фоне и географии исследований.

«Принимая во внимание масштабный и перспективный характер нашего исследования и нулевые результаты, мы полагаем, что ассоциации SARS-CoV-2 с группами крови маловероятны», — считают авторы исследования.