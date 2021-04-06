Скандалы: Внук Аллы Пугачёвой пошел по PR-пути

Сын певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров создал в России фирму «Аутерра», которая займётся рекламой, пиаром, организацией мероприятий и консалтингом

Сын певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачёвой Дени Байсаров создал фирму «Аутерра». Компания займётся рекламой, пиаром, организацией мероприятий и консалтингом, следует из Единого государственного реестра юридических лиц. 22-летний предприниматель является также гендиректором фирмы. Своё предприятие Байсаров зарегистрировал в феврале в Москве по адресу: набережная Тараса Шевченко, 23а, где расположен 31-этажный бизнес-центр «Башня 2000». Там же находятся офисы компаний, подконтрольных его отцу – бизнесмену Руслану Байсарову, приближенному к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. В их числе Тувинская инвестиционная корпорация, представительство Тувинской энергетической промышленной корпорации (АО «ТЭПК»), десятки проектных компаний Байсарова (ПК-1, ПК-2 и так далее; в 2019 году чистая прибыль совместного предприятия Зияда Манасира и Руслана Байсарова ПК-5 составила 8 млрд рублей), инвесткомпания «Родиола Кэпитал Инвестментс» и другие.

10 лет назад Дени был ключевой фигурой в громком разводе Орбакайте и Байсарова. Сейчас он живёт в Лондоне, периодически прилетает в Россию. Байсаров-младший окончил элитный лицей в Москве и школу кадетов в родовом селе Кадырова, а в британской столице изучал основы бизнеса и маркетинга. Также он фотографировал для крупного брендингового агентства ELO Brands.

Деятельность компании молодого предпринимателя может быть связана с лечением аутизма. Дени Байсаров, судя по его Instagram, увлекается арт-терапией. Он один из основателей проекта ARTherapy_London, а за несколько дней до регистрации «Аутерры» Байсаров анонсировал проект We Art Together. Известно, что арт-терапия считается одним из эффективных методов лечения детей с аутизмом, но ни Дени, ни его проекты почти не упоминались в связи с этим заболеванием.

По итогам 2019 года 52-летний Руслан Байсаров, состояние которого оценивается в 500 млн долларов, занимал 187-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Год назад бывший зять Пугачёвой женился на 18-летней жительнице Чечни Аламат Абубакаровой.

Александр Колесников