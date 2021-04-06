 

Скандалы: Идеи Пушкина оказались сказками

06.04.2021, 14:26, Разное
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Компания «КосмоКурс», которая планировала построить в Нижегородской области первый в России частный космодром и организовать туристические полёты в космос, объявила о ликвидации

Как уточняет агентство, причиной закрытия стали «непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями», а также невозможность получить от Минобороны документацию для проектирования суборбитальной туристической ракеты. В «Роскосмосе» сообщили «РИА Новости», что хотят сохранить «уникальный коллектив» конструкторов компании и ищут ему место в одной из своих структур.

«КосмоКурс» был создан в 2014 году. В марте 2019 года компания подписала с Нижегородской областью соглашение о строительстве космодрома. Предполагалось, что с 2025 года с него будут запускать корабли с космическими туристами. Для создания космодрома рассчитывали привлечь 2,6 миллиарда рублей частных инвестиций.

Фото: NASA / Unsplash

В начале марта Павел Пушкин пожаловался, что строительство космодрома пришлось остановить из-за бюрократии. «По космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают», — утверждал он. По мнению Пушкина, из-за таких задержек Россия может проиграть международную гонку за рынок суборбитального туризма.

«У нас в стране до сих пор не верят в техническую возможность таких полётов, мы на уровне папуасов. Сейчас американцы полетят, а мы этот потенциальный рынок потеряем», — заявлял гендиректор.

Артем Губенко



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