«Проектная лаборатория» для рыбинской молодежи
 

«Проектная лаборатория» для рыбинской молодежи

06.04.2021, 11:05, Новости
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С 9 по 11 апреля в Рыбинске впервые пройдет образовательная программа для молодежи «Проектная лаборатория».

Мероприятие состоится в здании Дворца молодежи (ул. Луговая, 17). Организаторы приглашают к участию активную молодежь города: школьников, студентов, рабочую молодежь.

– «Проектная лаборатория» это уникальный в своем роде проект. Он направлен на подготовку молодежи к участию в форумной кампании 2021 года и Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи. Знания и практика, полученные на семинаре, позволят в дальнейшем конкурентно участвовать в конкурсах на получение грантов, для реализации по различным направлениям: для развития городских территорий, молодёжных сообществ, а также проведения мероприятий, – рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

Программа рассчитана на три дня. Открытие запланировано в пятницу. Специалисты расскажут о перспективах развития проектной деятельности, форумных кампаниях 2021 года и сделают обзор грантовых конкурсов этого года.

В субботу участников ждут тренинги, консультации и совместная работа над проектными идеями, анализ проектов и подготовка презентаций.

– Тема проекта может быть любой. Каждому участнику будет предоставлена возможность выступить, показать презентацию и рассказать, в чем заключается идея, плюсы для молодежи, для него и для города, – подчеркнул Олег Кондратенко.

В заключительный день состоится защита проектов, организаторы подведут итоги. Проанализирует и оценит работы рыбинцев ведущий эксперт грантовых конкурсов молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи Светлана Астахова.

Чтобы принять участие необходимо быть зарегистрированными пользователями системы АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/, а также подать заявку на почту молодежного центра «Максимум» [email protected] Телефон для справок: 8 (4855) 32-72-82.

Участие в программе бесплатное. Мероприятие будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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