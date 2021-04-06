«Вера в Бога — это не про насилие»

Автор фильма «Кто борется с правилами самого закрытого региона России?» отвечает на критику консервативной аудитории.

С КЕМ ВЫ, «КАВКАЗСКИЕ ПЛЕННИЦЫ»?

Фильм «Редакции» запустил отчаянную дискуссию в кавказском обществе. «Новая» выслушала обе стороны.

Опубликованный в марте фильм «Редакции» Алексея Пивоварова «Кавказские пленницы. Кто борется с правилами самого закрытого региона России?» наделал много шума.

Фильм, который снимался в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечне, рассказывал о проблеме семейного насилия и несвободы женщины на Кавказе, о консервативном укладе жизни в республиках. Вскоре после его выхода на авторов посыпались обвинения в тенденциозности и «колонизаторском подходе» к освещению проблем Кавказа.

На волне критики один из героев фильма, житель КБР музыкант Бека Курданов, публично пояснил о том, что авторы фильма якобы ввели его в заблуждение относительно содержания фильма, в котором ему предстояло быть одним из героев.

«Новая» регулярно пишет о проблемах Кавказа, это наша тема. Мы знаем, как подчас нелегко бывает со всей прямотой, без обиняков рассказать о проблеме — и не обидеть национальных и религиозных чувств наших героев. Мы понимаем, как нелегко пришлось авторам фильма «Кавказские пленницы». И мы уверены, дискуссия, которую запустил выход этого фильма, — это безусловное позитивное последствие. Потому что именно диалог — лучший способ разрешения противоречий и конфликтов.

Среди тех, кого «зацепил» фильм, оказался и кавказский автор «Новой» Азрет Понежев, он прислал нам свою колонку. Ну а мы попросили автора фильма Карину Мухутдинову ответить ему и другим критикам.

Редакция «Новой»

Карина Мухутдинова. Фото из соцсетей

Для начала я хотела бы поблагодарить всех, кто посмотрел фильм. Отдельно — людей, которые написали о нем положительные отзывы: в комментариях, директе и личных сообщения. В том числе (что было для нас особенно ценно) — тех, кто живет или жил на Кавказе. Например, режиссера Кантемира Балагова. Вообще, таких отзывов оказалось очень много, и это, как нам кажется, важно.

Часть людей, в том числе Азрет, неверно считав посыл фильма, обвинили нас в обобщениях и стигматизации Кавказа. Их мнения также для нас важны, поэтому мы решили написать этот ответ. Попытаюсь еще раз объяснить, какие смыслы мы вкладывали в фильм и почему воспринимать их как обобщения или обвинения — ошибка.

Фильм не позиционируется как некое «исследование Северного Кавказа». Наоборот — с самого начала мы проговорили, что эта история о конкретных людях, которые борются за свою самоидентичность, живя на Северном Кавказе.

Идея снять такой выпуск появилась после того, как я познакомилась с одной из наших героинь, которой пришлось многое пройти ради того, чтобы остаться собой. Эта история показалась мне очень сильной и кинематографичной и переросла в задумку: поговорить с людьми, которые борются за внутреннюю свободу, сделать про них фильм.

Большинство наших героев действительно пережили насилие в разных его проявлениях, но крайне неверно полагать, что «с точки зрения «Редакции», как пишет Азрет, «легитимизация насилия опирается на традицию и исламское сознание». Как раз наоборот: мы уверены, что любой здравомыслящий человек, вне зависимости от места жительства, против насилия. Более того, об этом же говорит и религия. Эта мысль в фильме, как мне кажется, очень точно подчеркивается одной из героинь, которая проговаривает, что «вера в Бога — это не про насилие», и эта вера остается главным в ее жизни.

К сожалению, Азрет, как и некоторые другие зрители, неверно понял и мысль другой нашей героини. Лика (имя изменено) не сравнивала Кавказ «с планетой обезьян». Она, напротив, сказала, что, прожив долгое время в регионе и переехав в другую часть страны, «ты оказываешься будто «на планете обезьян». На всякий случай я подчеркну, что это отсылка к знаменитой франшизе «Планета обезьян», один из главных смыслов которой — в налаживании контакта между теми, кто разговаривает на разных языках.

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И те, кто увидел в этой фразе обвинение в адрес жителей Северного Кавказа, попросту не поняли, о чем идет речь.

К слову, герои из Кабардино-Балкарии — Бек и Дарина — рассказывают в выпуске, что в советское время из-за развитого туризма в республику быстрее проникала продвинутая музыка, и приводят нас к прекрасному художнику, который занимается граффити в Нальчике. Очевидно, те, кто увидел в фильме рассказ о «некоем бескультурном регионе», просто не досмотрели до этого эпизода.

История Бека и Дарины появилась в фильме, потому что они, как и другие герои, многое преодолели, чтобы быть собой, чтобы заниматься любимым делом — в их случае музыкой.

Недавние слова Бека о том, что он не знал, что в фильме будут истории о насилии, пусть останутся на его совести. Понимаем, что сложно противостоять волне хейта, и не осуждаем, но, разумеется, Бек все прекрасно знал, и у нас есть исходники, где мы говорим с ним как раз о проблемах насилия, в том числе — убийствах чести. Сохранены у нас и сообщения от Бека, которые он прислал нам после выхода выпуска, где он просит контакты других героев фильма, чтобы «лично выразить им уважение». То, что он потом решил сменить точку зрения, повторюсь, объяснимо.

В финале выпуска все герои рассказывают, что для них значит свобода.

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Мы считаем, что право на свободу, в том числе свободу выбора, есть у каждого. И о нем важно заявлять.

И это один из основных смыслов, который мы вложили в фильм.

После публикации многие захотели помочь героям. Кроме того, суд пересмотрел решение о местонахождении детей Нины Церетиловой. Насколько нам известно, на данный момент решение не исполнено, они до сих пор не находятся с матерью и Нина продолжает борьбу.

И последнее. Относительно довода, что в любом «исконно русском регионе» тоже можно найти множество историй про несправедливость и насилие. Это чистая правда, и мы на канале «Редакция» регулярно рассказываем о таких историях. Что вовсе не означает, что нельзя рассказывать о таких историях, происходящих на Кавказе.

Мы рады, что вокруг фильма идет общественная дискуссия, что люди не остаются равнодушными, что высказывают свои суждения. Для этого мы и работаем.

Карина Мухутдинова

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