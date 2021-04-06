 

Кремль подтвердил проведение Парада Победы 9 мая

06.04.2021, 13:42, Разное
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Генеральная репетиция Парада Победы пройдет на Красной площади 7 мая. В пресс-службе президента объявили о начале аккредитации журналистов на мероприятия.

В День Победы глава государства традиционно возложит венок и цветы к могиле Неизвестного солдата, сообщает агентство «Интерфакс».

Напомним, что 25 марта министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что парады в День Победы пройдут в 28 городах. 29 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об активной подготовке к проведению “Бессмертного полка”.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса 9 мая состоялась только воздушная часть парада. Сухопутную перенесли на 24 июня. Акция “Бессмертный полк” прошла 9 мая в формате онлайн.



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