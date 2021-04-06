Мнение: Срочно, кровельщика! У правозащитников Запада протекла крыша!



Я не перестаю ржать с придурков, которые башкой-то, наверное, понимают, что мир изменился – а методичка работать как-то иначе не дает. Ведь, когда США призывают Россию

вести ДИАЛОГ о том, что РОССИЯ развертывает на СВОЕЙ территории СВОИ войска – это чем думать надо? По мне, так ровно тем, куда они теперь разные предметы интересные запихивают, мода такая теперь в США. Впрочем, мы – о другом.

Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, находящегося в колонии в Покрове. Калламар указала на необоснованный арест политика и ухудшение состояния его здоровья, заявив об этом в Twitter.Калламар призвала немедленно предоставить оппозиционеру возможность лечения у врача, которому он доверяет.

…ть, это такой ад и Навальный, что душа радуется.

Во-первых, вот у этой, ох, как я сейчас сдерживаюсь, Аньес Калламар – сколько дивизий? Требует, …ть, она, немедленно. А то, что – ты расплачешься что ли?

Во-вторых, это что за формулировки – врача, которому доверяет? А может ему туда еще лобстеров, проститутку и казино открыть? В тюрьмах США или там, любой другой западной страны – это нормально, да? Негры сидящие в США знают?

Ну, и, конечно, формулировки про медленную смерть.

Овца, жизнь это вообще страшная штука – от нее умирают. Тебя с рождения приговорили. Помимо того, что ты страшная, как атомная война. Ну, или как Гозман – выбирайте, кому трэша по-больше.

Впрочем, все это, конечно, не важно. Каких-то 20-30 лет назад Запад имел АБСОЛЮТНУЮ монополию на правду. Сегодня даже те, кто не признает, отчетливо знают – все, что говорит Запад это ложь. Кроме, желания партнеров уничтожить Китай, Иран, Россию, КНДР. Тут, спорить не будем, не врут.

Так что Лешка будет сидеть. И голодать, так что станет еще толще – проверенно Соболь, Сенцовым и Хавченко.

Счастья вам.

—