 

Кремль счел необходимым военное присутствие РФ в Арктике

06.04.2021, 13:24, Новости дня
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Россия фиксирует неослабевающее внимание США к Арктической зоне, в том числе в плане военного присутствия, и тоже не будет игнорировать этот регион, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать обеспокоенность Вашингтона российским военным присутствием в Арктике.

Как подчеркнул представитель Кремля, президент РФ Владимир Путин «считает российское военное присутствие в Арктике абсолютно необходимым элементом военного строительства».

«Что касается обеспокоенности американских коллег, то здесь не следует забывать, что сама Америка никогда не отказывалась от военного присутствия в Арктической зоне, никогда не ослабляла своего внимания к Арктической зоне, и мы всегда это фиксировали и тоже исходили из того, что и мы не должны игнорировать этот важнейший регион», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее Пентагон сообщил о слежке за действиями РФ в Арктике.



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