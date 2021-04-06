Иранский оппозиционер напал на замглавы МИД страны после переговоров с ЕС
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На заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи попытался напасть представитель иранской оппозиции, действующей за пределами страны, сообщают местные СМИ.
Арагчи был на переговорах с генсеком внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мором, после завершения переговоров представитель иранской оппозиции оскорбил дипломата и попытался на него напасть, передает ТАСС со ссылкой на агентство Джамаран.
Нападение удалось предотвратить. Задержан ли нападавший, не сообщается.
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