 

Иранский оппозиционер напал на замглавы МИД страны после переговоров с ЕС

06.04.2021, 13:24, Новости дня
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На заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи попытался напасть представитель иранской оппозиции, действующей за пределами страны, сообщают местные СМИ.

Арагчи был на переговорах с генсеком внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мором, после завершения переговоров представитель иранской оппозиции оскорбил дипломата и попытался на него напасть, передает ТАСС со ссылкой на агентство Джамаран.

Нападение удалось предотвратить. Задержан ли нападавший, не сообщается.



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