«Присоединяться к России? Не для того мы воевали с грузинами»

Кремль предлагает Абхазии добровольно «гармонизироваться» и объединиться в «общем социальном и экономическом пространстве».

«Перечень первоочередных задач» в российско-абхазских отношениях появился в Сети после недавних публикаций «Новой» о республике. Скан листка с незавершенным списком мне переслали два собеседника, не знакомые друг с другом. Один писал, что РФ «ставит Бжанию (президента Абхазии) на счетчик», угрожая лишить республику денег. Другой — что это, наоборот, Бжания отправил президенту Путину список обещаний в ответ на угрозы урезать помощь. Можно было бы не обращать внимания на «утечку» неизвестно откуда без титульного листа и подписей. Но, во-первых, в абхазском парламенте, принимая бюджет на этот год только 31 марта, сетовали, что РФ до сих пор «не открывала финансирование». Во-вторых, у «утечки» есть «прототип»: программа, исполнение которой превратит Абхазию в 86-й регион Российской Федерации.

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Запасной аэродром

В ноябре 2020 года президент Абхазии Аслан Бжания приехал в Сочи к Владимиру Путину. Встреча продолжалась три часа. За это время на сайте абхазского президента появились три новости: «проходят переговоры», «переговоры продолжаются», «завершились переговоры». Сайт Кремля по окончании мероприятия опубликовал короткую расшифровку этих посланий. Вот цитата из приветствия Владимира Путина: «Вопросы, которые представляют взаимный интерес, мы с вами сегодня спокойно, не спеша, можем обсудить». А вот что сказал журналистам Аслан Бжания, вернувшись в Сухум: «Мы обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес».

Через две недели российские информагентства сообщили, что в ходе встречи президентов «была утверждена» программа «формирования общего социального и экономического пространства» между Россией и Абхазией путем «гармонизации законодательства» молодой республики. Полный текст есть на сайте президента Абхазии. При известном упорстве можно найти его обсуждение в абхазской прессе. Не удивлюсь, если в республике не очень читают сайт своего президента. Данные об экономике страны там не обновлялись с 2018 года.

В РФ документ, если где-то и упоминался, то со ссылкой на абхазские источники. И под заголовками такого рода: «Россия укрепит государственность Абхазии и повысит ее благосостояние».

Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания во время рабочего завтрака в резиденции «Бочаров ручей». Фото: Алексей Никольский/ТАСС

В Грузии программу назвали «элементом аннексии». При этом в самой Абхазии к «аннексии» люди стремятся совсем не так, как привыкли думать в России. Двенадцать лет партнерства почему-то ослабили в них это желание.

— Мы любим Россию, — уверял меня в Сухуми бывший заместитель генпрокурора Абхазии, а сейчас один из лидеров оппозиционного движения «Аидгылара» Эшсоу Какалия. — Но мы не хотим присоединяться к России. Не для того мы столько лет воевали с грузинами за независимость, чтобы потом присоединиться к России.

Партнерство

После 12 лет дружбы и сотрудничества разные российские и абхазские источники говорят, что РФ вложила в Абхазию от 40 до 45 млрд рублей. На самом деле, сумма занижена примерно на треть. Если ориентироваться на отчеты Федерального казначейства об исполнении бюджетов за 2009–2020 годы и январь 2021-го, то «повышение благосостояния» Абхазии уже обошлось российским налогоплательщикам в 63,2 миллиарда рублей. Не бог весть какие траты для российского бюджета, меньше половины сочинской Олимпиады. Но и

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Абхазия невелика, всю страну можно было бы расселить в одном московском районе. Для нее российская помощь — это 50–70 процентов бюджета ежегодно.

В эту сумму входят и безвозмездная финансовая помощь республике, и инвестиционная программа, и трансферты в Пенсионный фонд РФ и в Фонд медицинского страхования для выплат гражданам Абхазии, имеющим и российский паспорт, и их бесплатного лечения в клиниках Краснодарского края. Правда, доктор в Сухуми рассказывал мне, что попасть на лечение в Краснодарский край мало кому из абхазов удается. Хотя отчисления из бюджета на эти цели идут бесперебойно, за последние 3 года — 1,5 миллиарда рублей. Но это уже другая история.

Отношения начались в ноябре 2008 года, когда стороны подписали и ратифицировали «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». После этого в бюджете РФ появилась строка: «Оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия». В 2010–2011 годах парламенты обеих стран ратифицировали соглашения о совместной охране госграницы, о взаимной защите инвестиций, о безвизовых поездках и взаимопомощи в таможенных делах. В 2012-м в Абхазии появилась российская военная база, а суммы, которые перечисляла Россия, с каждым годом росли.

Абхазия радовалась дружбе и сотрудничеству. Независимость не омрачалась для нее необходимостью перечислять «донору» налоги. Правда, и влиять на решения этого «донора» Абхазия не могла: что дадут — на том и спасибо.

Вопросы о том, что для танца нужны двое, что от Абхазии ждут не только распахнутого для российских вливаний бюджета, время от времени возникали. И в феврале 2015-го РФ предложила новый договор — «О союзничестве и стратегическом партнерстве». Дальше соглашения заключали уже на его основе.

«Оказание финансовой помощи» частично превратилось в инвестиционную программу, которая предполагает отчетность о тратах и возврат не потраченного. Надбавки к пенсиям, оплату лечения по ОМС, лекарства уже не распределяли абхазские власти, деньги пошли через российские фонды в расчете на конкретных жителей с именами и реквизитами. Причем жителей пересчитали, от Абхазии потребовали реестры. И деваться ей было некуда.

Жители города Сухум на набережной. Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Данные о ратификации соглашений о пенсиях, лечении и лекарствах есть в базе российской Госдумы. Но почему-то их нет на сайте президента Абхазии в разделе, где публикуются международные договоры. Поэтому, видимо, в «программе гармонизации» появились пункты об отчетности внебюджетных фондов, о порядке оказания медпомощи и прочие «социальные». По сравнению с прошлой мерой, выплатами через фонды и по реестрам, это кажется еще большим завинчиванием гаек со стороны России.

После 2015 года российский парламент ратифицировал, помимо прочего, соглашения с Абхазией о взаимном признании дипломов, о правовой помощи по уголовным делам, о передаче осужденных для отбывания наказания. Если судить по сайту президента Абхазии, там о таких договоренностях знать не знали.

Гармонизация

В Абхазии почти все вывески на улицах, реклама, ценники в магазинах на русском языке. Номера автомобилей почти неотличимы от российских. Скопированы раскраска машин скорой помощи и МЧС. Это все, в чем проявилась любовь Абхазии к РФ в обмен на 63 миллиарда рублей. Но теперь РФ настойчиво рекомендует Абхазии точно так же, как номера машин, «срисовать» и законодательство.

Программа «гармонизации» рассчитана на два года. Она содержит 45 пунктов, среди которых есть вполне понятные в отношениях стран-партнеров: урегулирование вопросов двойного гражданства и двойного налогообложения, таможенных правил, тарифов и так далее. И, конечно, Россию не может не тревожить отсутствие в Абхазии норм по «защите прав интеллектуальной собственности». Известно, как наша страна щепетильна в вопросах собственности, особенно интеллектуальной, даже президент Путин высказывался насчет «цап-царап».

Но в комплексе эти 45 пунктов вызывают ощущение, что

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Россия видит Абхазию заповедником, где законов нет совсем никаких. Это дети гор, они нуждаются в опеке и приобщении к цивилизации.

Один год РФ отводит Абхазии на разработку законов об образовании, о донорстве, об иммунопрофилактике, о геодезии, о стратегическом планировании, о социальном обслуживании граждан. За год абхазам предлагают научиться распределять бюджетные средства, обращаться с государственными займами, помогать инвалидам и страховать от несчастных случаев. Это, на минуточку, спустя 12 лет после того, как РФ признала суверенитет Абхазии.

Законы должны не просто появиться, их надо именно что «гармонизировать» с такими же российскими. Пункт 37, например, обязывает Абхазию в ближайшие месяцы принять норму, регулирующую «деятельность некоммерческих организаций и иностранных агентов». Сейчас-то в Абхазии собственных жителей «иностранными агентами» не признают. РФ обеспокоена.

Помимо таких методов «укрепления государственности», программа предусматривает законодательные новшества, напрямую касающиеся России. Например, пункт 4 предполагает допуск инвестиций в абхазскую энергетику со стороны «российских электросетевых компаний». Причем уже до июня 2021-го.

Как писала «Новая», электросети в Абхазии давно дышат на ладан, их едва не добило снятие запрета на майнинг в конце прошлого года. Долг перед Россией за поставки электричества приближается к миллиарду рублей. Когда абхазское правительство разрешало майнинг, оппозиция кричала, что оно хочет продать страну с молотка.

— Мы делали заявления: легализация майнинга — это неизбежное доведение до ручки нашей энергосистемы, — говорит Эшсоу Какалия. — Мы считаем, что это сделано осознанно, чтобы потом выставить как лот энергосистему нашей страны.

В начале 2000-х по похожей схеме, в обмен на списание долга перед Россией, лишилась практически всего, что может приносить прибыль, Армения. Только у Армении долг за электричество накопился не из-за любви населения к бесплатным киловаттам, а после землетрясения.

Потрепанная абхазская энергосистема — не то чтобы лакомый кусок. Но к ней фактически относится Ингурская ГЭС, которая расположена так, что абхазо-грузинская граница делит станцию пополам. Грузия ее полностью обслуживает, Абхазия не вкладывает в это ни копейки, а только потребляет электричество.

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Грубо говоря, тот, кто приберет к рукам абхазскую энергетику, получит и «рубильник» от грузинской электростанции.

Но вот беда: забрать за долги абхазскую энергосистему российским компаниям мешает закон Абхазии: он запрещает иностранцам инвестиции в энергетику. Программа «гармонизации» предлагает устранить это препятствие. Потом можно будет установить, как сказано в документе, «экономически обоснованный тариф на потребляемую электроэнергию» — вместо нынешних абхазских 40 копеек за киловатт/час. И наложить настоящие ограничения на майнинг взамен игры в догонялки, в которую сейчас милиция играет с майнерами.

Отдельным пунктом в программе предусмотрено принятие законов, которые позволят российским (именно российским) банкам взыскивать с абхазских жителей долги по кредитам. Собственной нормальной кредитной системы в республике нет.

— Это не ваши российские кредиты, тут за тобой не будет бегать Сбербанк, упрашивая вернуть долг, — говорит журналист Антон Кривенюк. — Не отдашь в срок — к тебе приезжают люди и стреляют по ногам.

Продажа мандаринов в Сочи на границе РФ и Абхазии. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Кредиты начал было выдавать в 2017 году абхазский «Сбербанк», но денег на всех желающих не хватило, хотя ставка была 48 процентов годовых. Потом возвращали долги 8–9 процентов заемщиков. С остальными банк судился и чуть не лопнул, спасли его вливаниями из госказны. Ни одно российское кредитное учреждение не захочет связываться с такими заемщиками. Но ведь вроде бы никто не заставляет, страна-то другая?

Налоги и таможенные пошлины программа тоже предписывает «гармонизировать». Это значит, что кончатся в Абхазии и торговля бензином мимо кассы, и праворульные машины из Японии, растаможенные за 20 тысяч рублей. И опять: непонятно, какое до этого дело России, пока Абхазия — это другая страна. Привезти оттуда дешевую машину и поставить на учет в РФ невозможно и сейчас без всякой «гармонизации».

Короче говоря, с таким подарком от РФ президент Бжания вернулся из Сочи в ноябре прошлого года. Бурных протестов в Абхазии документ не вызвал, видимо, потому, что его особенно никто не афишировал. Как будто исполнять и не собирались.

— С самого начала было ясно, что большую часть пунктов этой программы в Абхазии примут в штыки, — говорит госсоветник РФ первого класса Татьяна Полоскова (в прошлом — начальник управления по работе с соотечественниками и странами СНГ Росзарубежцентра при МИД РФ). — И после подписания программы Абхазия не сделала ничего, чтобы начать ей следовать. Россия, видимо, ждала, сколько могла. Теперь всплыл, откуда ни возьмись, этот «перечень первоочередных задач», по сути — краткая версия программы. И он уже вызвал в Абхазии много шума. Теперь оппозиция наверняка использует его против Бжании.

Инвесторы

Граждане Абхазии легко получают российский паспорт, 90 процентов населения республики его уже имеют, а заодно какие-никакие блага от российского бюджета. Но те, у кого есть только российское гражданство, в Абхазии не могут ни вести бизнес, ни покупать жилье или землю.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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