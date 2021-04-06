Прокуратура потребовала блокировать продающие сертификаты о вакцинации сайты

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06.04.2021, 12:28, Новости дня
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Московская прокуратура обнаружила продающие поддельные сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса сайты, ведомство потребовало заблокировать эти ресурсы.

«На ряде сайтов в сети интернет неправомерно размещена информация о предоставлении услуги по оформлению за плату медицинских сертификатов о прохождении вакцинации без ее осуществления, а также медицинских справок без прохождения медицинских осмотров в нарушение установленного законом порядка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Опубликованная на этих ресурсах информация противоправна, она направлена на неопределенный круг лиц, потому доступ к сайтам нужно ограничить, считают в прокуратуре.

«Прокуратура Москвы предъявила исковое заявление в Таганский районный суд Москвы о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», – указали там.

В ведомстве подчеркнули, что за подделку, изготовление, сбыт либо использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность.

В марте сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, которого заподозрили в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.



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