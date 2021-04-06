Мнение: Есть ли в России возможность учиться?

Читатели пишут, что бедности у нас больше нет. Если раньше бедный человек вынужден был тратить всё своё время, чтобы заработать на кусок чёрствого хлеба, а тихого и тёплого места для занятий у него не было, то теперь эта проблема надёжно ушла в прошлое.

Читатели полагают, что обычный восьмичасовой рабочий день обеспечивает в России сносное существование каждому: иногда с невкусной едой и в немодной одежде, но со всеми возможностями для учёбы. Стоять после работы в очередях больше не надо, компьютер с интернетом можно найти чуть ли не на помойке, читальные залы библиотек обеспечивают и уютное место для занятий, и современный набор обучающих книг.

Цитирую дискуссию из комментариев:

https://olegmakarenko.ru/2100023.html?thread=796379447#t796379447

Konstantin Pulin. Раньше бедность была препятствием, сейчас нет. Потому что понятие “бедность” сильно изменилось. Раньше бедный человек — это без обуви и без еды. Который работает по 12-15 часов в сутки и действительно не может позволить себе купить учебники.

Сейчас бедный отличается от богатого тем, что носит дешевую обувь и одежду, а не дорогую. Но принципиально обувь и одежда у человека есть. Он может себе позволить учиться. Бедные ездят на школьных автобусах или общественном транспорте. Богатых детей подвозят родители на личном авто. Но принципиально транспорт есть. Не надо пешком идти 10 км в школу (раздетым и без обуви), чтобы учиться. Бедные скачивают пиратские курсы и лекции с интернета. Богатые могут себе купить и бумажные книги. Причем в богатых переплётах. Но принципиальной разницы нет. Компьютеры для учебы также есть у всех. Нет проблем купить подержанный ноутбук дешевле 10 тысяч рублей. В то время как богатый будет учиться на игровом ПК за 200 тысяч рублей. Но принципиальной разницы нет. Телефон для связи тоже есть у всех. Можно купить звонилку за тысячу, а не айфон за 50-100 тысяч.

Наоборот, это у богатых проблема учиться. У них стимулов нет учиться. В то время как у бедных есть стимул купить айфон, игровой ПК, хорошую одежду. И при этом есть все (материальные) условия для того, чтобы учиться. Бедность/богатство зависят только от отношения к деньгам. Если богатый человек тратит больше, чем зарабатывает, то он станет бедным. Если бедный человек тратит меньше, чем зарабатывает, то он разбогатеет. И относиться к тратам надо как к инвестициям, а не как к расходам.

rus_logic. Таки да. Наш современник, который «ой я бедный, я плохо живу» — объективно по качеству жизни с запасом обгоняет средневековую знать. И верхний средний класс столетней давности — тоже обгоняет.

temernik_owen. В целом правильно, но есть нюансы. Чтобы получить доступ к школьному образованию выше среднего, надо-таки за это платить, часто немало. Например, в школе, где учитель года Гуров преподаёт математику, надо платить 30 тысяч в месяц. В школе, где Гуров вел только допы к ЕГЭ, надо было платить в 5-6 раз меньше. За год допзанятий у Гурова 1 раз в неделю моя дочь подготовилась по математике лучше, чем за несколько предыдущих лет (в двух школах, входящих в первую десятку по городу), и без всяких репетиторов. Представьте теперь уровень знания математики у тех учеников, кому Гуров преподает каждый день. Хотя, вроде бы, математика одинаковая в любом уголке Вселенной, но преподаватели — разные. Понятно, что у Гурова учатся мотивированные дети, но и среди мотивированных происходит ранжировка по платежеспособности родителей.

Я ни в коем случае не за «отнять и поделить». Просто констатирую факт.

По богатству и тратам. Знаете пословицу «от трудов праведных не наживешь палат каменных»? Это о том, что богатство невозможно заработать (собственным трудом), а можно только создать, через прибыль, которую можно получить, только имея капитал (начальный, вторичный или третичный — неважно). И у выходца из богатой семьи он есть. Конечно, если сильно постараться, то промотать можно любое богатство. Но, имея, условно, миллиард, можно вообще без никаких талантов и трудолюбия иметь 50 млн в год просто от депозита, вообще никак не напрягаясь. А если миллиард не один… И миллиарды при этом остаются миллиардами, на преумножение более дельным внукам, если что. Выходцу из не то что бедной, даже из средней семьи без собственных талантов и труда такое никогда не светит. И чем беднее семья, тем больше усилий требуется человеку на достижение даже просто нормального уровня жизни. Кто-то уже привел пример про бегунов, стартующих на разном расстоянии от финиша. Лучше и не скажешь.

Konstantin Pulin. Согласен, что дети не рождаются в одинаковых условиях. И старт у людей разный. Но:

1. Старт для бедных за последние 100 лет сильно облегчен. Да и «условия бега» стали гораздо легче, на порядок легче. Убрали почти все препятствия. На первое место выходит собственная мотивация, а не окружающие условия, в то время как ещё 100 лет назад было наоборот: условия определяли почти всё, а от собственных усилий мало что зависело.

2. Что подразумевать под финишем? Стать миллиардером, который будет жить на проценты? Тогда да, у бедных практически нет шансов. Дети миллиардеров уже рождаются на финише. Получили наследство и всё, считай, что финишировал. Но все не могут быть миллиардерами по определению. 99% населения должны работать, создавать что-то полезное в жизни. Оказывать какие-то услуги. С этой точки зрения финиш недостижим в принципе для 99% населения. И надо говорить не о финише, а о комфортности бега по жизни. А вот комфортность бега для бедных улучшилась в разы — смотри пункт первый. А если говорить о комфортности бега, то какая разница, кто как далеко стартовал от финиша? Если для 99% он недостижим? Ну будет кто-то бежать впереди и ускоряться. Ну и что? А бедный при этом будет бежать медленнее, отставать, но почти в таких же комфортных условиях.

Я вижу обратную проблему. Общество так хорошо научилось создавать материальные блага, что уже не надо никак напрягаться, чтобы выжить. В США десятки миллионов людей живут на пособия. В Европе задумываются о безусловном доходе. Даже в «бедной России» из-за карантина почти весь 2020 год раздавали пособия по безработице просто так. И пособия на детей тоже. На которые можно жить. Последний строй, в котором была статья за тунеядство, рухнул в 1991 году. Зачем напрягаться лентяям? Мировой ВВП удваивается раз в 30 лет. С учётом роста населения уровень жизни удваивается раз в 50 лет. Через 100 лет те же пособия будут в 4 раза выше. А автоматизация и роботизация ещё сильней облегчат труд человека. Уровень удовольствий от той же виртуальной реальности будет зашкаливать. С каждым годом будет всё сложней создавать стимулы для людей учиться чему-то, стремиться к чему-то, вместо получения удовольствий и жизни на пособия.

Вот вы пишите про стоимость занятий у Гурова. А у него видеолекции есть? Если нет, то будут. Если нет пиратских, то появятся. И всем будут они доступны. И не только его, а сотен отличных математиков на любой вкус. Он же не единственный в стране хороший педагог, правда? Проблемой будет заставить ребёнка их слушать, создать мотивацию учиться математике, вместо получения удовольствий, при том, что всё будет доступно.