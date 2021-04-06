Мнение: «Конвоиры аплодировали, когда меня отпускали на свободу»

Скандальный экс-миллиардер Сергей Полонский — о том, почему вместо строительства частных тюрем решил развивать интеллектуальные хабы.

Я познакомился с Сергеем Полонским в 2014 году. Прилетел в Камбоджу брать у него интервью. Тогда он еще был миллиардером без приставки «экс». В скором будущем его ждал арест и экстрадиция в Россию, спецблок Матросской Тишины, разгром Mirax Group — но тогда это все казалось невероятным. В закатном солнце мы сидели на краю бассейна на крыше гостиницы, построенной Полонским на крошечном острове Кох-Де-Куль в Сиамском заливе.

Невероятно — именно это слово исчерпывающе описывает всю жизнь Сергея Полонского.

Когда Полонский, тогда еще мало кому известная фигура, впрягся в строительство «бизнес-квартала международного образца» Москва-Сити, ему был всего 31 год. Он, конечно, уже не был новичком в строительном бизнесе. На его счету уже был десяток проектов в Санкт-Петербурге и Москве, включая даже элитные жилищные комплексы «Корона» и «Золотые ключи». Однако небоскребов тогда в России еще никто не строил. И Полонский не был исключением.

Строительство небоскребов «Федерация» из трех башен было вызовом. Не только Полонскому — но и всему строительному рынку России. Он справился. «Восток», 351-метровая башня комплекса «Федерация», стал самым высоким зданием не только в России, но и в Европе.

Москва-Сити. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

К 2017 году, к моменту окончания возведения башни «Федерация», Полонский успел стать знаменитым. Сюжетная линия его жизни выглядит нереальной, куда больше похожей на синопсис приключенческого романа. Детство в Санкт Петербурге, юность в донецкой Горловке, срочная служба в ВДВ, во время которой в 1991–1992 годах Полонскому довелось разводить грузин и осетин в раскаленном Цхинвали. Потом — работа в бешеном темпе: в начале 2000-х он завтракал в Москве, обедал в Вене, а к ужину мог прилететь в Пекин. Включение в 2008 году в список 100 россиян — долларовых миллиардеров журнала «Форбс». Хамское «у кого нет миллиарда — тот может идти в жопу» — и пара оплеух от банкира Лебедева в прямом эфире НТВ, в ответ на очередное хамство.

250 млн рублей долга по налогам в 2020 году. Подготовка в Звездном Городке к полету в космос в качестве туриста — и отмена этого полета из-за 2-метрового роста. Выдвижение кандидатом в президенты России. Заточение в тюремных камерах в Камбодже и спецблоке российской Матросской Тишины. Свадьба в этой самой тюрьме. И уникальный приговор: после двух с половиной лет, проведенных в тюремных застенках, несмотря на то что обвинение требовало для Полонского восемь лет колонии за хищение денег дольщиков жилищного комплекса «Кутузовская миля», суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но тут же постановил «освободить от отбывания наказания в связи с истечением срока давности».

Сейчас Полонский обосновался в Сочи, где снимает скромную двухкомнатную квартиру. Правда, у самого моря, на первой линии, где он любит встречать рассветы и закаты на балконе… Именно в Сочи я с ним и встретился.

Сергей Полонский. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— В спецблоке Матросской Тишины ты провел два с половиной года . Что это было за время? Вычеркнутое из жизни? Отбросившее тебя назад?

— Раньше в Матросской Тишине сидели вполне приличные люди, интеллигентные, все стопятьдесятдевятники. У нас камера была — поэтов. Все писали стихи. Но надо понимать, что не просто так нахождение в тюрьме приравняли к пыткам. И как бы там ни было все чистенько и красивенько, нахождение человека по экономическому преступлению в «кремлевском централе» — это за гранью добра и зла. Вообще я считаю, что из всех арестантов только 10% должны находиться в тюрьмах — обвиняемые и осужденные по тяжким преступлениям. Всем остальным можно техническими методами ограничить свободу перемещения.

„

Хотя, если ты не был в тюрьме, ты не можешь понять, что собой представляет страна.

Я человек комплексной профессии. Я девелопер, архитектор, строитель, предприниматель. [Чтобы узнать страну], я должен был попутешествовать, [должен был] побывать и в тюрьмах, чтобы понять, что это такое.

СПРАВКА

Полонский был объявлен в международный розыск по делу о хищении денег дольщиков ЖК «Кутузовская миля» 5 ноября 2013 года. Именно в этот день фотография и личные данные Полонского появились на сайте Интерпола в разделе «Розыск».

Уже 11 ноября по этой интерполовской ориентировке камбоджийские власти задержали Полонского и поместили в тюрьму строгого режима Прей Сар. Но Верховный суд королевства посчитал, что оснований для экстрадиции Полонского в Россию нет, и после двух месяцев тюремного заточения, в январе 2014-го, Полонский вышел на свободу.

15 мая 2015 года неизвестные вооруженные люди задержали Полонского на его яхте и доставили в миграционную тюрьму для последующего выдворения из страны.

Как стало понятно позже, законных оснований и для депортации Полонского из Камбоджи не было: дело в том, что для высылки из страны тоже необходимо судебное решение. Но с 14 по 16 мая в Камбодже суды не работали, в стране были официальные выходные в честь празднования дня рождения короля Нородома Сингха Мони. А 17 мая было воскресеньем.

Как мы знаем теперь, за несколько дней до водворения Полонского в миграционную тюрьму в Камбоджу вылетал следователь, который вел дело Полонского, полковник МВД Олег Сильченко. Его сопровождали несколько офицеров спецподразделения МВД. И именно они доставили Полонского из Камбоджи в Москву, с пересадкой во Вьетнаме. В Москве появление Полонского было обставлено так, словно он сам, добровольно, без принуждения вернулся в Россию.

Последовал его арест и помещение в камеру спецблока Матросской Тишины.

— Нет в планах строить тюрьмы?

— Ты знаешь, мы обсуждали в свое время постройку коммерческой тюрьмы в России. Но у нас здесь все так устроено, что это все выльется в какую-то неправильную конструкцию. Я думаю, что все-таки тюрьмами пусть занимаются другие ребята, а я буду строить оазисы и создавать будущее.

— Но я все равно задам вопрос, связанный с прошлым. Тебе был вынесен уникальный приговор. Судья зачитал: приговорить Полонского Сергея Юрьевича к пяти годам лишения свободы по статье 159.4. И вторым пунктом решил: от отбывания наказания освободить в связи с истечением срока давности. То есть судья, с одной стороны, сказал, что Полонский напрасно сидел, что он не должен был сидеть, а с другой стороны, все-таки не мог отказать тем, кто многие годы занимался сбором доказательств твоего преступления. Почему был вынесен такой приговор?

— Ты понимаешь, у нас в стране обсуждать что-либо, связанное с уголовными делами в области экономики, — это не уважать себя. По моему делу у следствия не было никаких аргументов вообще, никаких доказательств. Там должен был быть стопроцентный оправдательный приговор. Но наша система не может сдать назад, и поэтому они приняли такое решение: переквалифицировали статью и за истечением срока давности выпустили прямо в зале суда. Ты же сам видел: конвоиры аплодировали, потому что все конвоиры, которые меня возили, они были на этих судебных заседаниях, и они тоже были в шоке от этой истории. Само уголовное дело — это позор и следствия, и прокуратуры…

Есть же экспертиза, назначенная следствием. Не моя экспертиза, МВД сделало. Понимаешь, МВД, не я. Экспертиза установила, что в проект «Кутузовская миля» было вложено 2 млрд 742 млн рублей. Привлечено денег дольщиков — 2 млрд 400 млн. Внимание: на 342 млн больше вложено в проект, чем привлечено. Точка, все. Это арифметика занимает ровно пять минут времени, больше нет смысла что-либо обсуждать.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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