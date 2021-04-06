 

Цыганочка с выходом: Иван Ургант вернулся к съемкам своего шоу и рассказал о последствиях коронавируса

06.04.2021, 12:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

42-летний актер и телеведущий впервые вышел в эфир своего вечернего шоу после 14-дневной самоизоляции. Иван Ургант появился в выпуске “Вечернего Урганта” от 5 апреля под песни и танцы цыганского театра в белом костюме-тройке и шляпе в тон. Многие в комментариях отметили референс к образу Никиты Михалкова в фильме “Жестокий романс”, который был гостем передачи днем ранее, и пошутили, что актер одолжил свой костюм Урганту. Было множество и других комментариев на эту тему:

Теперь понятно, зачем Михалков приходил. Шляпу с костюмом занес)

Главное, что бы он так к Гузеевой в студию не зашел.

Барин вернулся!

К нам приехал, к нам приехал Ваня Ургант дорогой!

Гузеева поперхнулась и словила флешбэк.

Мохнатый шмель)

Господи, эта программа только так и должна начинаться!

Теперь ревизию всего Останкино надо делать.

После музыкального вступления Иван начал передачу не с последних новостей в России и мире, а с рассказа о своем самочувствии и последствиях болезни.

Сразу хочу ко всем обратиться. Никаких побочных последствий нет. При этом меня все пугали: по телевидению пугали, знакомые пугали, в интернете прочитал — тоже пугали. В общем, все пугали. Единственный побочный эффект — я сейчас несколько напуган, — пошутил ведущий.

Его соведущий Дмитрий Хрусталев спросил, как Ивану было участвовать в передаче дистанционно. В ответ была, конечно же, шутка:

Это как по интернету заниматься сексом. То есть классно.

Первый канал впервые в истории программы “Вечерний Ургант” принял решение изменить формат. Иван вышел в эфир по видеосвязи из дома. Две недели Дмитрий Хрусталев вносил в студию телеэкран, который транслировал Урганта из домашнего кабинета.

“Так и снимаем”, – подписал одно из последних фото в Instagram Иван Ургант

Напомним, Иван Ургант сообщил, что заболел коронавирусом, 22 марта:

Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи,

– написал тогда он в Twitter, одновременно пошутив насчет блокировки социальной сети. Где, когда и при каких обстоятельствах это могло произойти, неизвестно. При этом Иван в последнее время вел активную социальную жизнь: помимо ежедневных съемок своего шоу, в начале марта он посещал массовые светские мероприятия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Мнение: Засудит ли Навальный подлых американских сенаторов-лжецов?

30.12 / Катя Лель поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

02.03 / Погоду в Москве признали опасной

09.01 / Экс-звезда «ДОМ-2» Алена Савкина объявила всероссийский кастинг женихов

09.09 / В Сургуте при столкновении катера и баржи погибли люди

20.11 / Ученые увидели в мутантном гене «источник молодости»

27.09 / Мнение: Бои в Карабахе. 27.09.2020

18.12 / Максим Галкин не хочет получать звание народного артиста ради места на кладбище

24.03 / Военный эксперт Василий Дандыкин: Калининград может помешать планам НАТО и США

29.10 / Дарья Пынзарь избавилась от больших искусственных губ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)