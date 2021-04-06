Цыганочка с выходом: Иван Ургант вернулся к съемкам своего шоу и рассказал о последствиях коронавируса

42-летний актер и телеведущий впервые вышел в эфир своего вечернего шоу после 14-дневной самоизоляции. Иван Ургант появился в выпуске “Вечернего Урганта” от 5 апреля под песни и танцы цыганского театра в белом костюме-тройке и шляпе в тон. Многие в комментариях отметили референс к образу Никиты Михалкова в фильме “Жестокий романс”, который был гостем передачи днем ранее, и пошутили, что актер одолжил свой костюм Урганту. Было множество и других комментариев на эту тему:

Теперь понятно, зачем Михалков приходил. Шляпу с костюмом занес)

Главное, что бы он так к Гузеевой в студию не зашел.

Барин вернулся!

К нам приехал, к нам приехал Ваня Ургант дорогой!

Гузеева поперхнулась и словила флешбэк.

Мохнатый шмель)

Господи, эта программа только так и должна начинаться!

Теперь ревизию всего Останкино надо делать.

После музыкального вступления Иван начал передачу не с последних новостей в России и мире, а с рассказа о своем самочувствии и последствиях болезни.

Сразу хочу ко всем обратиться. Никаких побочных последствий нет. При этом меня все пугали: по телевидению пугали, знакомые пугали, в интернете прочитал — тоже пугали. В общем, все пугали. Единственный побочный эффект — я сейчас несколько напуган, — пошутил ведущий.

Его соведущий Дмитрий Хрусталев спросил, как Ивану было участвовать в передаче дистанционно. В ответ была, конечно же, шутка:

Это как по интернету заниматься сексом. То есть классно.

Первый канал впервые в истории программы “Вечерний Ургант” принял решение изменить формат. Иван вышел в эфир по видеосвязи из дома. Две недели Дмитрий Хрусталев вносил в студию телеэкран, который транслировал Урганта из домашнего кабинета.

“Так и снимаем”, – подписал одно из последних фото в Instagram Иван Ургант

Напомним, Иван Ургант сообщил, что заболел коронавирусом, 22 марта:

Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи,

– написал тогда он в Twitter, одновременно пошутив насчет блокировки социальной сети. Где, когда и при каких обстоятельствах это могло произойти, неизвестно. При этом Иван в последнее время вел активную социальную жизнь: помимо ежедневных съемок своего шоу, в начале марта он посещал массовые светские мероприятия.