 

Мнение: Линкор “Бисмарк”. Концепция, проект, постройка

06.04.2021, 12:06, Разное
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К приближающейся круглой дате связанной с "Охотой на Бисмарка" (24 мая будет 80 лет со дня боя в Датском проливе и гибели линейного крейсера "Худ" практически со всем экипажем, а 27 мая будет 80 лет потоплению "Бисмарка" – да и в целом, в этом году будет немало юбилейных дат связанных с 1941-м годом, начиная с 22 июня и битвы за Москву и заканчивая Перл-Харбором).
В рамках проекта "Архивная революция" Федор Лисицын и Алексей Исаев начали цикл посвященный одному из самых эпических морских эпизодов второй мировой войны. Помнится, где-то в начале 90-х прочитал про эту историю в журнале "Техника-молодежи" https://sibnarkomat.livejournal.com/21542581.html (тогда журнал был отличным) и она сразу впечатлила. Да и позднее, когда читал различные книги на тему, нельзя было не отметить лихие повороты этого противостояния, когда очень многое решили небольшие случайности и простые человеческие ошибки.
В этом видео рассказываются о том, как создавался самый мощный линкор Третьего Рейха.

Аннотация:

Федор Лисицын и Алексей Исаев рассказывают про линкор "Бисмарк".

– Для борьбы с каким противником разрабатывался линкор "Бисмарк".
– Как менялся проект перспективного линкора?
– Какие общие проблемы возникли про постройке линкора?
– Какие проблемы имелись с силовой установкой и почему так произошло?
– Какие проблемы имелись с вооружением?

Появление Лисицына порадовало, года 2 назад покупал отличную энциклопедию https://www.ozon.ru/context/detail/id/35063566/ "Крейсера Первой мировой войны" за его авторством.
Могу вполне рекомендовать к прочтению или покупке если интересуетесь войной на море в годы Первой мировой войны. Если найдете конечно.

Плюс еще на тему войны на море.

Бой у Куантана. Гибель соединения Z.

В декабре этого года будет еще один юбилей – 80 лет битве у Куантана, где японская авиация потопила в открытом море линкор "Принц оф Уэллс" (который сражался с "Бисмарком" в Датском проливе 24 мая 1941 года) и линейный крейсер "Рипалс" (также принимавший участие в охоте на "Бисмарк"), что органично дополнило удар по Перл-Харбору. После чего эра господства линкоров действительно завершилась.

В ролике, достаточно неплохо показаны основные причины произошедшей на море катастрофы имевшей не только материальные и оперативные, но и стратегические последствия для Британской Империи. За гибелью соединения Z вскоре последовал обвал всей британской колониальной империи на Дальнем Востоке и символичное падение Сингапура. Японцам конечно немного повезло с соединением Z, в том числе по причине странных решений британского адмирала. Но в тот недолгий период у них практически все получалось и им везло "как первому призеру". Но эта удача не продлилась долго.

Источник: Colonel Cassad



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