Лавров передал главе МИД Индии послание Моди от Путина

Находящийся с рабочим визитом в Нью-Дели министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что передал индийскому коллеге Субраманиаму Джайшанкару устное послание премьер-министру Нарендру Моди от президента РФ Владимира Путина.

«Большое внимание уделили вопросам наполнения предстоящих двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне. Имею в виду визит президента РФ в Индию. Я передал моему коллеге устное послание президента Путина на имя премьер-министра Моди, в том числе и по этим вопросам», — сказал он.

Также Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Индии совместное производство вооружений, передает ТАСС.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Дели накануне вечером с рабочим визитом. Там же Лавров провел незапланированную краткую встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата, бывшим американским госсекретарем Джоном Керри.