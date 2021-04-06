 

Лавров передал главе МИД Индии послание Моди от Путина

06.04.2021, 11:58, Новости дня
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Находящийся с рабочим визитом в Нью-Дели министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что передал индийскому коллеге Субраманиаму Джайшанкару устное послание премьер-министру Нарендру Моди от президента РФ Владимира Путина.

«Большое внимание уделили вопросам наполнения предстоящих двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне. Имею в виду визит президента РФ в Индию. Я передал моему коллеге устное послание президента Путина на имя премьер-министра Моди, в том числе и по этим вопросам», — сказал он.

Также Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Индии совместное производство вооружений, передает ТАСС.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Дели накануне вечером с рабочим визитом. Там же Лавров провел незапланированную краткую встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата, бывшим американским госсекретарем Джоном Керри.



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