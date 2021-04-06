 

Диетологи назвали суп одним из самых полезных блюд

06.04.2021, 11:56, Разное
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Российские диетологи рекомендуют придерживаться в своём рационе традиционного обеда: первое, второе и компот. Более того, считается, что суп – это одно из самых полезных блюд.
По словам медиков, овощные супы полезны для пищеварения за счёт большого содержания клетчатки, а наваристые и жирные супы помогать организму получить необходимый заряд энергии и восстановить силы в осенне-зимний период. Диетолог Анна Гончарова считает, что первые блюда должны быть в ежедневном рационе каждого человека, так как это сбалансированная, полезная и нужная еда. Доктор приводит даже примеры специальных суповых диет, которые помогают, как сбросить вес, так и его набрать, а ещё решить проблемы ЖКТ. Среди них – стабилизация работы желудка, двенадцатиперстной кишки, а также помощь адекватной секреции желчи.

Польза первого блюда для организма напрямую зависит от используемых продуктов, так гороховый суп улучшает обмен веществ, помогает избавиться от лишних килограммов и справиться с депрессией, а куриный – бодрит, стимулирует работу желудка, затормаживает инфекционные процессы и даже помогает вылечить бронхит. В настоящее время особой популярностью среди представителей здорового образа жизни пользуются овощные и фруктовые супы, а также супы-кремы.

Источник: www.mk.ru



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