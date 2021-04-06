 

Число заразившихся коронавирусом в России достигло почти 4,6 миллиона

06.04.2021, 11:54, Разное
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За прошедший день в стране подтвердили 8 328 новых случаев заражения. Менее половины из них – 12,1% – не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели и покинули больницы 8 902 человека, от осложнений коронавируса скончались 389 пациентов.

Лидером среди регионов по числу инфицированных стала Москва. В столице прирост составил 1 747. Вторую и третью строчку заняли Санкт-Петербург и Московская область с 702 и 533 случаями соответственно. Далее – Нижегородская область с 241 больным и Ростовская область с 238 больными.

Таким образом, с начала пандемии в стране было выявлено 4,59 миллиона случаев заражения коронавирусом. Победили болезнь 4,22 миллиона человек. За весь период зафиксировали 101,1 тысячи летальных исходов. Россия сегодня занимает пятое место в списке стран с наибольшим числом заразившихся COVID-19.

С 18 января этого года во всех регионах страны идет масштабная прививочная кампания. Россиянам доступны три вакцины от COVID-19 – “Спутник V”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”. В конце марта Министерство здравоохранения приступило к регистрации четвертого препарата “Спутник Лайт”.

Ранее аналитики
портала “Сбериндекс”
предупредили о новом всплеске заражений в стране. Все подробности – в этой статье.



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