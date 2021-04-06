 

Володин: Дума рассмотрит ужесточение наказания за пьяное вождение

06.04.2021, 11:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ДТП пострадали несколько человек, в том числе сотрудница Аппарата Госдумы. Она находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил Володин.

У виновника ДТП более 400 нарушений только с начала года. Блогер публиковал в Сети видеоролики с нарушениями ПДД, но ему все сходило с рук, возмутился Володин.

“Он получал только лайки и новых подписчиков. Все это требует отдельного анализа”, – считает председатель ГД.

Недопустимо, когда водитель систематически нарушает правила дорожного движения и не несет наказания, пока не пострадают люди, написал спикер Госдума в своем телеграм-канале.

По его мнению, существующего механизма воздействия на таких автолюбителей недостаточно. Нужно принять дополнительные меры, уверен Володин.

“В течение весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрим вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Все эти шаги должны уменьшить аварии на дорогах и количество жертв от пьяного водителя”, – сообщил председатель Госдумы.

Парламентарии обсудят эти вопросы с профессиональным сообществом и экспертами, отметил Володин. Он напомнил, что Дума ужесточила наказания за пьяные ДТП. В итоге за прошлый год снизилось количество нарушений и жертв.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.10 / Иосиф Пригожин и Валерия хотят, чтобы внуки называли их по имени

26.06 / Бывшая жена Элтона Джона подает на него в суд спустя 30 лет после развода

13.08 / Мнение: Генерал в домике

16.11 / Скандалы: На дне

09.03 / Володин: Расширение федеральной части партсписков полезно для оппозиции

01.10 / Мнение: Только бомбардировки спасут Россию

30.12 / Власти Москвы закроют Красную площадь в новогоднюю ночь

01.09 / Эльман Пашаев: «Требую от суда провести экспертизу подлинности Ефремова»

05.11 / Мнение: Когда Путин произнесет «яусталяухожу»?

02.04 / Мнение: Падение режима Врангеля. Как барон землю крестьянам вернул

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)