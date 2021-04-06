Лухари в кредит – Личное мнение

Это — Кайли Дженнер. Сидит в кресле своего «Роллс-Ройса».



Фото: Соцсети

В отличие от наших эскортограмных куриц, копирующих стиль жизни той же Кайли и даже слизывавших неё идею упаковки и рекламного ролика косметической линии, «Роллс-Ройс» у Кайли действительно есть. И не один.

Может себе позволить: состояние — 900 миллионов долларов.

А вот наши деревенские селебки, которые под неё косят и даже фотографируются возле и внутри каких-то непонятных«Роллс-Ройсов», выдавая их за свои, «как у Кайли», вряд ди могут себе позволить автомобиль такого класса.

В реальности, «как у Кайли», они могут купить разве что розовую панамку Prada. Да и ту — очень желательно со скидкой.

Я не поклонница стиля жизни семейки Кардашьян. Он пустой и заточен, главным образом, на потребление товаров и услуг класса «люкс».

Однако, в отличие от многих наших звёзд, доходы Кардашьян и других западных селебов категории «А» позволяют им безболезненно, пусть и совершенно бессмысленно, потреблять эти товары и услуги.



Фото: Соцсети

Наши же клоуны на своих корпоративах столько не зарабатывают. Однако из кожи вон лезут, чтобы окружить себя вещами класса «люкс» в том количестве, которое они даже близко не могут себе позволить.

Залезают в кредиты. Живут одним днём. Напоказ. Живут так, что расходы значительно превышают доходы. Лишь бы не вылететь из обоймы «лухари».

К сожалению, этот дебильный стиль жизни наши селебруны несут через Инстаграм в массы. И теперь уж вы начинаете хапать сумки, склянки, туфли, как не в себя.

Берёте в кредит автомобиль, который вам не по карману. Покупаете шубу из зверски убитых животных, но при этом зубы у вас — в безобразном состоянии, потому что денег ни на коронки. ни на имплантаты у вас нет.

Вот у меня, например, нет большой гардеробной. Не потому что я — бедный человек. Я хорошо зарабатываю. Просто мне не нужна коллекция тупых туфель и идиотских сумочек.

И вам она тоже не нужна, уверяю вас.

Вы, вообще, понимаете, сколько денег у вас уходит непонятно на что?

Обнаруживали себя в ситуации, когда вам не хочется проверять баланс банковского счёта, а, проверив, хочется плакать?

Ещё вчера вы радовались поступлению на счёт зарплаты или даже бонуса. Казалось, что денег — много. Сегодня же вам хочется рвать на жопе волосы, потому что денег вдруг стало очень мало, а вы при этом «ничего не купили».

Было такое? Винили себя за это? Чувствовали себя дураками? На душе кошки скребли? Зарекались больше так не делать? Делали снова и снова?

Если да, то пора завязывать с финансовой безграмотностью. Доходами — и заоблачными, и скромными — нужно грамотно управлять. Для этого существуют специальные инструменты.

Я, например, пользуюсь приложением для учёта финансов CoinKeeper.

С помощью этого приложения вы сможете:

1) собрать все счета в одном месте, а не прыгать между разными банковскими приложениями,

2) наглядно увидеть, куда и на что именно уходят ваши деньги.

А, увидев, сможете резко урезать расходы на фигню (они зачастую немаленькие), а вместо этого покупать действительно хорошие вещи, откладывать на путешествия или осилить ипотеку побыстрее.

СoinKeeper — это то самое приложение, с которым люди действительно закрывают кредиты, ипотеку, начинают, наконец, путешествовать, делать инвестиции в будущее и откладывать на чёрный день.

Если вы привяжите к CoinKeeper карты, то все расходы по ним будут попадать в приложение, и вы точно увидите — не сможете не увидеть! — на что именно вы потратили деньги.

Приложение запомнит ваши траты: 1-2 раза покажете ему, что этот платёж — за «кофе с подружкой», и в дальнейшем оно само запишет расходы в соответствующую категорию.

Посмотрев, сколько вы оставили за полгода в кофейнях, вы, возможно, решите, что вместо этого лучше лишний раз вырваться к морю.

Приведу немного статистики, свидетельствующей о том, что приложение действительно работает: уже в первый месяц 30% пользователей сокращают расходы и начинают откладывать освободившиеся деньги на действительно важные для них вещи.

Чтобы подключить импорт из банков и иметь максимальный доступ по всем функциям приложения, по моей личной ссылке можно оформить подписку Platinum НАВСЕГДА. Цена — 499 рублей.

Сейчас Platinum НАВСЕГДА стоит ниже годового тарифа. Обычно такого тарифа нет вообще. Сейчас — временная акция.

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А как у вас складываются отношения с деньгами? Откладываете? Транжирите? Залезаете в долги? Получается инвестировать? Есть ли накопления?

За честные ответы буду признательна.

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