Мнение: Музеи Кремля показывают свои сокровища на новой выставке

В музеях Кремля открывается потрясающая выставка "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" (06.04.2021 – 25.07.2021).

На ней показаны вещи из гроба Ивана Грозного и его семьи, уникальные предметы, собранные археологами буквально из пыли, и килограммовые золотые посудины, вещи из наших собраний и привозное из иностранных. Это просто наглядный учебник, по которому можно изучать нашу историю соответствующего периода.

"Шапка Казанская" Ивана Грозного встречает при входе в первое выставочное пространство (в Патриаршьем дворце). Она, конечно, просто ослепляет.

Шапку Мономаха тоже выставили, при входе во второе пространство, в Успенской звоннице, но она какая-то уже такая привычная, что не ошеломляет.

А вот это конечно потрясающе вблизи, не оторваться.

Очень много интересных экспонатов, не просто сокровищ ювелирных, но и исторических реликвий.

Шапка Ерихонская князя Федора Ивановича Мстиславского (изготовлена в Турции).

Эта золотая чарка приехала к нам из дрезденских "Зеленых сводов" (слава богу, воры на нее не покусились). Раньше считалось, что саксонцам она досталась через Петра Великого, теперь выяснили, что история более давняя, еще царских времен. Чарка отлита Иваном Грозным из золота, взятого в побежденном Полоцке, т.е. это такой трофей, сувенирчик.

Шлем, сделанный для сына Ивана Грозного. На фото не видно, но это — на голову маленького мальчика шлем. Очень трогательно.

(И обратите внимание на его идеальную выверенную форму, ничего лишнего).

Фрагмент покрова, пожертвованного царевичем Иваном Ивановичем на раку Сергия Радонежского. Обратите внимание, какой авангард, уровня Натальи Гончаровой.

Выставили все мерные иконы, имеющие отношение к Рюриковичам (которые их и изобрели). Кстати, надо будет как-то отдельно написать про грандиозный бизнес-план уровня Бендера, реализованный с модой на "мерные иконы" в постсоветское время….

Вышивки из мастерских цариц потрясают и изяществом, и хрупкостью.

Выше — деталь облачения справа (вклад царя И.Г. в Успенский собор)

Блюдо, который Иван Грозный поднес второй жене Марии Темрюковне. Один из первых двуглавых гербов наших.

Икона и ее оклад.

Разглядывать оклады царских икон, если западаешь на ювелирку, это просто убийственно для неврной системы.

Ура, мой новый фотоаппаратик берет микросъемочку.

У меня вообще эта съемка – 783 кадра, но я гуманист, и отобрала для вас только пару десятков, просто завлекалочки.

Производственный момент.

Архитектор выставки, кстати, та же Агния Стерлигова, которая сделала крышесносную выставку Дюрера в ГИМе, но тут совсем без экстрима вышло, все очень консервативно по выгородкам и проч.

Общие планы выставки снимать плохо, там полумрак жуткий. Тут хотя бы подсветка от телеоператоров была.

Конская сбруя тоже выставлена обильно и очень интересно.

Она же вблизи (очень много восточных, импортных вещей).

Особенно меня поразил угол, где выставили вещи из погребений (их редко показывают).

Вот здесь обратите внимание на левый стенд, где такие "паутинки".

Это фрагменты вышивки, сохранившейся от истлевшего монашеского одеяния жены царя Василия Шуйского, сохранившиеся в ее погребении. Смотришь на них и не представляешь, как реставраторы это вообще собирали, едва дыша. (Как следует сфотографировать не получилось).

Это вещи из захоронения Анастасии Романовны, 1-й жены И. Г. В центре — шапочка-волостник. Цвета, конечно, утрачены. Кажется, этот корпус погребальных предметов, связанных с царицами, не выставлялся вообще, по крайней мере, громко.





Надгробие единственного ребенка Федора Иоанновича, царевны Феодсии, с трудом вымоленной у Бога, и все равно скончавшейся в годик.

Выставлено несколько гигантских бархатных полотнищ, все, кроме этого — красного цвета. Это покровы с царских гробов. Поэтому и вышивка соответствующая тематическая.

Этот черный — Иоанна Грозного (красное – блик).

Вот так вблизи выглядит вышивка адамова черепа под голгофским крестом на этом покрове.

Рюмочка Ивана Грозного, найденная внутри его захоронения.

Второе пространство выставки, в колокольне Ивана Великого, в Успенской звоннице. Там вещей поменьше, и уже следующего периода.

Прямо напротив входа — шапка Мономаха и трон Бориса Годунова с бирюзой, снимать не стала, тысячу раз уже их фоткала. А вот от того, чтобы еще раз сфотографировать нашего "русского Тутанхамона", раку царевича Димитрия Угличского, не удержалась. (Вот тут я писала об этом золотом великолепии подробно)

Здесь выставлено очень большое количество документов и всяких грамот. Честно говоря, я не вижу смысла в показе подобных экспонатов, если только к ним не прилагается очень подробной экспликации. Понятно, что экспонатов от эпохи осталось маловато. Но бумаги экспозицию не спасут…

Если только это не книжка с картинками, конечно! (Кстати, еще выставили легендарные — Царственную книгу из Лицевого летописного свода и Царский титулярник. Полистать конечно нельзя, но хотя бы оценить на глазок толщину.

Богородичная икона складень – по легенде, принадлежала царице Марии Нагой.

Чудесные цветочки.

Тут Соня опять тестирует зум своего фотика и млеет от камней.

Доспех Лжедмитрия, кованный во владениях Сфорца. Небось поляки подогнали. На фото этого не видно, но стоя рядом, легко представить рост его и особенности фигуры, типа коренастости.

Спас Ярое Око!!!

Зовется так не зря. Стоять перед ним, смотреть в него — очень сильное впечатление, особенно если в тишине.

А это фрагмент портрета Скопина-Шуйского, одного из первых русских портретов officially.

Ну и наконец, настольные западноевропейские игрушки-кораблики. Там их три, этот самый крупный и полный чудесных деталечек.

Ставлю под конец поста, потому что они милота!

До 25.07.2021

Сайт выставки

https://www.kreml.ru/exhibitions/moscow-kremlin-exhibitions/zakat-dinastii-poslednie-ryurikovichi-lzhedmitriy/