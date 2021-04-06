Мнение: Суррогатная жизнь

Потребление говядины в России в прошлом году сократилось на 3,4 процента – до двух миллионов тонн . Это рекордно низкий показатель за последние 10 лет. Данные приводит издание «Коммерсант».

Единственное объяснение — стремительное падение доходов населения. Оно вынуждено переключаться на более дешевые источники белка — курицу, свинину и растительные белки. Падает качество питания людей, тем самым ухудшается их здоровье. Бедность — одна из причин растущей смертности.

Удивляться происходящему совершенно не приходится. Если в стране не менее 40 процентов населения имеет средний подушевой доход ниже прожиточного минимума, это означает, что они относятся к категории экстремально бедных, а точнее — нищих. Примерно столько же находятся на грани бедности и нищеты.

Причина известна — обанкротившаяся модель экономики и управления лишь увеличивает число людей, попавших в воронку бедности, из которой практически нет выхода. С одной стороны, это следствие безудержного воровства и беспощадного перераспределения национального богатства в пользу гангстерских группировок, захвативших власть в стране. С другой — это сознательная политика, направленная на создание системы управления населением через голод.

Нет ни малейших иллюзий — при нынешнем режиме никаких иных результатов правления организованных преступных сообществ нет и быть не может. Криминал даже на ментальном уровне неспособен к созиданию, он умеет только присваивать чужое. Воры и бандиты из девяностых, пришедшие к управлению страной в начале нулевых, всего лишь за двадцать лет окончательно перевели развитую страну в разряд нищих деградировавших, не имеющих ни малейших шансов на развитие.

Поэтому чем хуже идут дела, тем выше градус террора против несогласных, тем активнее работает пропаганда по созданию образа осажденной крепости. Преступный режим вынужден объяснять экономическую и социальную катастрофу происками врагов, иные объяснения рано или поздно, но приведут к осознанию того, что только полная смена всей правящей касты с изменением модели экономики и управления страной могут дать народу шанс не только выжить, но и вернуть право на достойную жизнь.

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