Мнение: Война в Сирии – Кто настоящие антиимпериалисты?

О том, что из себя представляет западный левый анти-империализм.

Война в Сирии: Кто настоящие антиимпериалисты?

В истории американского империализма после Второй Мировой войны много примеров агрессии против стран и режимов, которые многие антиимпериалисты, социалистические левые мира считали реакционными, или, по крайней мере, не заслуживающих поддержки.

В некоторых случаях, они были согласны, что, хотя данный режим и не заслуживает защиты левых, империалистическая агрессия против него имеет целью не спасти народ от диктатора, а обеспечить империалистическое господство и прибыли, при продолжающемся угнетении народа. Даже в случаях, когда антиимпериалисты считали, что данный режим заслуживает защиты, их усилия прежде всего были направлены против империалистической интервенции.

Однако, противников агрессии США в Юго-Восточной Азии в 60-70х американские «патриоты» часто клеймили «советскими агентами», апологетами Вьетмина, коммунистами, краснопузыми, предателями и тд.

Причина империалистической агрессии против каждой страны – империалистическое господство и грабеж, а не –как обычно врут – продвижение демократии.

Возможно, самые отъявленные недавние примеры – вторжения империалистов во главе с США на Аравийский полуостров в 1991 и в Ирак в 2003. Никто из левых антиимпериалистов, не говоря о либералах, протестующих против этих войн, не любил режима Саддама Хуссейна, но все они понимали, что агрессии велись из-за империалистических интересов и не имели ничего общего с тем, чтобы покончить с диктатурой –особенно потому, что Саддам был союзником Запада с тех пор, как по желанию Запада напал на революционный Иран в 1980.

Хотя многие в Третьем мире и в других местах, незнакомые с природой режима Саддама и покупались на его антиимпериалистическую пропаганду, большинство антиимпериалистических социалистов во всем мире знали, в чем дело. Даже когда журналисты раскопали ложь членов королевской семьи Кувейта, что солдаты Саддама убивали недоношенных младенцев в кувейтской больнице, разоблачение этой пропаганды было не в защиту Саддама, а борьба с пропагандой поджигателей войны.

От Анголы до Ливии

Были и другие случаи, в местах вроде Анголы, после того как революционный независимый социалистический режим освободил страну в 1975 году. США и ЮАР наняли и поддерживали UNITA в качестве местной «революционной армии» против режима, утверждая, что UNITA пользуется массовой поддержкой и на самом деле представляет «угнетённый» народ Анголы.

Антиимпериалисты-социалисты терпеливо разъясняли, почему они против этой империалистической агрессии. Они настаивали, что им известно, что в нефтяной промышленности Анголы господствовали корпорации США, которые лоббировали правительство США против поддержки вторжения войск ЮАР и их прокси, потому, что это вредило их инвестициям.

Антиимпериалисты также видели иронию в том, что кубинские солдаты защищали ангольский режим и нефтяные компании США против агрессии США и ЮАР. Но они считали, что это не должно мешать протестовать против агрессии США и ЮАР.

Другие – правые, настаивали, что UNITA – настоящее народное ангольское движение, которое могло найти союзников в империализме США и апартеиде ЮАР, но что это не должно ставить под сомнение подлинность этого движения и его борьбу за демократию. Мало кто из противников агрессии США и ЮАР посчитал эти аргументы убедительными, даже те, кто не всегда защищал все действия правительства Анголы.

В Ливии многие антиимпериалисты предупреждали, что агрессия НАТО 2011 года обусловлена европейским и американским империалистическим грабежом, а не желанием покончить с диктатурой в стране. Их обвинили в том, что они – защитники бывшего главы Ливии – Каддафи. Полное разрушение и грабеж страны, которое с тех пор ведут США и Европа, должно было бы прояснить этот вопрос окончательно, хотя многие сторонники интервенции продолжают, что неудивительно, защищать империалистические попытки смены режима в Сирии.

«Защитники Ассада»

Режим Ассада в Сирии, который арабские и неарабские левые отвергают, защищают только сторонники режима и некоторые исламофобы- антиимпериалисты, которые считают, если режим падет, исламисты в духе ИГИЛ захватят власть – что, кстати, вполне возможно. Однако, все они – меньшинство среди тех, кто против интервенции США в Сирии с целью свергнуть режим, на том основании, что причина агрессии – империалистическое господство и грабеж, а не привнесение демократии, как обычно врут.

Однако, широкое течение явных и стыдливых сторонников интервенции Запада в Сирии не только настаивают, что такая интервенция про-демократическая и антиимпериалистическая, но и что все, кто против нее – защитники Ассада, которые это скрывают под личиной анти-империализма.

Недавно в газете сирийской оппозиции было опубликовано письмо с нападками на противников агрессии США в Сирии, и авторы заявляют о «возникновении про-ассадовских лоялистов во имя анти-империализма» среди тех, кто в других случаях обычно считаются прогрессивными или «левыми», и последующим распространением манипулирующей дезинформации, которая обычно отвлекает внимание от подтвержденных преступление (Ассада).

Изображая себя «противниками» империализма, они постоянно очень выборочно обращают внимание на «интервенции» и нарушение прав человека, те, которые часто стоят в одном ряду с правительствами России и Китая.

Тех, кто не согласен с такими политизированными взглядами, часто (и лживо) клеймят «энтузиастами смены режима» или обманутыми Западом дурачками…Их объединяет отказ осудить преступления режима Ассада, или даже признать, что зверское подавление Ассадом народного восстания вообще имело место».

Агрессивная война

То есть, авторы раскрывают настоящих виновников всего, что происходит в Сирии с 2011 года, и это отнюдь не США или западный империализм в целом, а «империалистическое вмешательство России, Ирана и Китая». То, что Турция, Франция, Великобритания, США, Саудовская Аравия, Катар, Израиль и ЕС составили широкую коалицию, которая вложила миллиарды долларов, вооружала и обучала боевиков, чтобы свернуть сирийский режим, как видно, не факт, а «издержки провинциальной политической культуры».

И когда Китай вмешивался в Сирии? И все более привычное – и комическое – обвинение всех, кто настаивает на обсуждении вопиющих фактов масштабной имперской интервенции, в отрицании «свободы выбора» сирийского народа.

Авторы письма, которое подписали многие сторонники империалистического вмешательства в Ливии и Сирии, клеймят тех неназванных противников интервенции США в Сирии, включая журналистов-расследователей, которые разоблачили наглую ложь мейнстримных западных СМИ и шпионских агентств, настаивая, что все они – защитники Ассада.

Турция, Израиль и США, чьи агрессивные военные действия и оккупация сирийской земли на севере, востоке и юге продолжается по сей день, абсолютно невидимы в этой басне о могучем заговоре международных антиимпериалистов, которые, мол, «подчищают» жертвы Ассада в Сирии.

С ног на голову

Пропагандисты западного вооруженного вмешательства в Сирии и других странах множатся в западных СМИ и социальных сетях, где некоторые их них нападают и запугивают противников интервенции в твиттере, обзывая их последними словами. Более того, некоторые из самых видных организаций, подталкивающих к интервенции, прямо финансируются антидемократическими западными и ближневосточными режимами и производителями оружия.

Однако, авторы письма ставят все с ног на голову, изображая противников империалистической интервенции США как силу, которая мешает освободить сирийский народ.

Авторы письма должны ликовать – сам Хомский подписался! То, что Хомский подписал это письмо, обвиняющее противников империализма в том, что они защищают диктатора – особенно иронично, потому что сам Хомский был жертвой подобной демагогии в 1970-х. В то время американская пропаганда против Красных кхмеров усилилась после вывода войск США из Камбоджи в 1975 году, после чудовищно разрушительной бомбежки – убийства сотен тысяч камбоджийцев.

Пропаганда США обвинила новое революционное правительство в массовом голоде и смерти в первые месяцы после вывода войск США – как предупреждение тем, кто выступает против американской империалистической агрессии и оккупации. Когда исследователи, такие, как Хомский, разоблачили США как причину голода, так как США не оставили в стране никаких запасов продовольствия, исследователей поносили как защитников Красных кхмеров. Хомского десятилетия продолжали в этом обвинять, хотя он никогда не защищал режим Красных кхмеров.

Сегодняшний Хомский, разумеется, не тот, что был в 1970-х. Хотя он остается противником империализма США и критикует некоторые действия Израиля, его позиция по ряду вопросов куда менее радикальна.

За последнее десятилетие он громогласно и рьяно выступал против движения BDS за бойкот, изъятие инвестиций и санкции против Израиля (хотя поддерживает бойкот товаров из израильских поселений). Кроме того, и это важнее всего сейчас, он всегда был врагом СССР в холодной войне, даже в разгар его выступлений против империализма США (антисоветизм и сейчас –русофобия – всегда были присущи многим либералам и левым в США).

Антиимпериализм Хомского никогда не опирался на ясную и признанную теорию о природе империализма как основанного на капиталистической эксплуатации, именно поэтому он часто обвиняет СССР в «империализме». И, подписав письмо с обвинениями противников интервенции США/НАТО в Сирии в том, что они поддерживают Ассада, он явно перешел на ту самую позицию, с которой его враги обвиняли его в поддержке Красных кхмеров.

Превентивный удар

Время появления этого письма вовсе не случайно. Во Франции – острый приступ исламофобии – законы против французских мусульман (почти 10% населения). Правительство Франции также недавно объявило войну интеллигенции – и мусульманам и не мусульманам, обвиняя их в «исламо-левизне», которую они, мол, привезли из США, и активно вычищает их из сферы публичного обсуждения как защитников исламского терроризма.

Тем временем в США правительство Байдена продолжает империалистическую бомбежку Сирии, как и Обама, и вполне может решиться на полномасштабную операцию по смене режима. Так что письмо можно рассматривать как превентивный удар против левых противников усиления войны США против Сирии.

То, что Китай, который никогда не вмешивался в Сирии, в письме перечислен среди «империалистических» сил в стране – отнюдь не невинно, учитывая остервенелую антикитайскую кампанию правительства Байдена и его союзников в ЕС.

Письмо, якобы защищающее «сирийский народ» от реальных (и воображаемых) бесчинств тиранического сирийского режима – просто новейшая попытка – пусть скромная, но отнюдь не пустяковая – поддержать империализм под маской защиты сирийского народа. Левые антиимпериалисты, который настаивают на противодействии империалистическим интервенциям, и которые на самом деле не поддерживают диктатуру Ассада и осуждают его перехлёсты – как я это делаю все время – всегда указывали на Ирак и Ливию после вторжения США как наглядные примеры того, что ожидает Сирию и ее народ в случае такой же агрессии.

Но, к сожалению, авторы и подписанты этого письма не проявляют никакого сочувствия иракскому и ливийскому народу, и не обращают внимания на ужасы –последствия империалистической агрессии. Похоже, они готовы принести в жертву сирийцев ради избавления от режима, который империализм США и его союзники мечтают свергнуть ради империалистических, а не демократических целей – отнюдь не ради достойного лучшего применения сочувствия продолжающимся страданиям сирийского народа.

Джозеф Масад, профессор Колумбийского Университета

Перевод с английского

https://www.middleeasteye.net/opinion/syria-war-who-are-real-anti-imperialists – цинк

Можно отметить, что тех западных антиимпериалистов, кто осуждал государственный переворот на Украине и установление там с помощью США нацистского режима, в таком же незабываемом стиле обвиняли в том, что они "агенты Кремля", которые дезинформируют демократическую общественность. Данное обвинение с некоторых пор уже стандартно и избавляет от необходимости что-либо объяснять. Чуть что, "это русские агенты", "это пособники России или Китая" и т.п. Некоторые американские "левые" действительно в этом участвуют, фактически выступая пособниками американского империализма, атакуя тех, кто пытается противостоять американской агрессии – неважно, будет это Сирия, Ливия, Венесуэла или Куба. Везде найдутся причины оправдать действия США против "тиранических режимов". Фишка в том, что это конечно же уже давно никакие не левые, кроме ширмы трескучих фраз, содержание там уже давно правое, причем куда как более радикальное, нежели у иных праваков и неоконов. Поэтому их и используют в медийной войне против реальных анти-империалистов, представляя их агентами – России, Китая, Венесуэлы, Кубы, Ирана, КНДР и других "тиранических государств", которые мешают наступлению в мире подлинной демократии. Заказчики подобных кампаний достигают сразу двух целей – с одной стороны дискредитируют реальных противников американского империализма внутри стран Запада, выдавливая их в общественный и медийный маргинес, а с другой стороны, дискредитируют левых в целом, замазывая их связями с этим самым американским империализмом, ибо вид "левого" оправдывающего агрессии против Югославии, Ирака, Ливии, Сирии и Венесуэлы, сразу отпугивает неопределившихся граждан от подобного идеологического мутанта. Практически идеальная схема.

Эту тему в свое время хорошо разложили Нортон и Блюменталь, разобрав ее в материале "Карманные социалисты Госдепа США" https://colonelcassad.livejournal.com/5121214.html Что примечательно, Блюменталь, как и Масад, не любит Асада, более того, в начале сирийской войны он выступал за смену режима, но уже в процессе перековался, так как понял, что дело не в Асаде, а в империалистической агрессии США. И когда он начал вести подобные речи, он сразу из благонадежного журналиста публиковавшегося в мейнстримовых медиа, превратился в "агента Кремля", "защитника диктаторского режима" и "врага Америки", получая обвинения как справа (что естественно), так и "слева" (что еще более естественно, учитывая методологию работы американского правительства с антиимпериалистическими группами). Как верно указал Масад, под это дело теперь подтянули и престарелого Хомского, который забавным образом теперь сам занимается тем же, чем занимались против него в 70-е.

По этой же схеме будут работать и против Китая, раскручивая тему "неправильного китайского социализма", "китайского ГУЛАГа" и т.п., что мы в свое время уже проходили в годы прошлой Холодной войны, когда "еврокоммунизм" использовался как инструмент идеологической борьбы против СССР.

Некоторые вещи не меняются и старые шаблоны пропаганды столь ярко встречаются уже в новой Холодной войне. Так что сочувствия к жертвам империалистических агрессий Масад у подписантов подобных писем не дождется.

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