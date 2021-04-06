 

Глобальное потепление заставляет морские виды мигрировать

06.04.2021, 11:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Потепление вод привело к тому, что тысячи видов животных и растений океана оказались к полюсу от экватора, угрожая тамошним морским экосистемам и видам, необходимым для существования людей. Об этом говорится в публикации на портале Phys.org.

Сравнение данных почти 50 000 видов за три 20-летних периода до 2015 года показало, что миграция из тропических вод ускоряется, сообщили ученые в журнале PNAS. Авторы предупреждают, что в тропиках обитает непомерно большая часть морской живности, но вскоре разнообразие исчезнет, ​​если изменение климата не будет пресечено.

«Глобальное потепление меняет жизнь в океане на протяжении как минимум 60 лет», — сказал AFP старший писатель Марк Костелло, профессор морской биологии Оклендского университета».

Результаты исследований показывают, что на экваторе обитает около 1500 видов. Изменение экосистем будет продолжаться в течение столетия, но темпы будут зависеть от того, насколько быстро мы справимся с глобальным потеплением.

Миграция к полюсам была более выражена к северу от экватора, где океаны нагреваются быстрее, чем в южном полушарии. Процесс также был более распространен среди рыб, чем среди так называемых бентических видов, живущих на дне океана.

Последние могут перемещаться только во время своей плавающей стадии жизни, и поэтому их сдвиг (к полюсу) происходит между поколениями. Напротив, виды, обитающие в открытом море, могут перемещаться вместе с водными массами в течение своей жизни.

Исследование показало, что морская жизнь в тропических водах сокращается, когда среднегодовая температура моря поднимается выше 20-25 градусов по Цельсию, в зависимости от вида.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Китай запустил три спутника для развития интернета вещей и картографирования

06.09 / Германия не исключает введения санкций против России в связи с отравлением Навального

11.01 / В НАПК ответили на заявление “Голоса” о политическом давлении

08.01 / Компанию с российскими корнями подозревают в помощи хакерам

11.08 / НАТО превращает Европу в цель для ядерного удара

10.08 / Дмитрий Рогозин верит в существование жизни на Марсе

16.12 / Американские ученые хотят опровергнуть теорию относительности

23.11 / Le Monde – во Франции «ковидный долг» возрождает дебаты о налоге на богатство

08.07 / Украина намерена расторгнуть меморандум с РФ о борьбе с терроризмом

12.02 / Лавров считает Минские договоренности “неубиенным” документом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)