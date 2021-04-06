Глобальное потепление заставляет морские виды мигрировать

Потепление вод привело к тому, что тысячи видов животных и растений океана оказались к полюсу от экватора, угрожая тамошним морским экосистемам и видам, необходимым для существования людей. Об этом говорится в публикации на портале Phys.org.

Сравнение данных почти 50 000 видов за три 20-летних периода до 2015 года показало, что миграция из тропических вод ускоряется, сообщили ученые в журнале PNAS. Авторы предупреждают, что в тропиках обитает непомерно большая часть морской живности, но вскоре разнообразие исчезнет, ​​если изменение климата не будет пресечено.

«Глобальное потепление меняет жизнь в океане на протяжении как минимум 60 лет», — сказал AFP старший писатель Марк Костелло, профессор морской биологии Оклендского университета».

Результаты исследований показывают, что на экваторе обитает около 1500 видов. Изменение экосистем будет продолжаться в течение столетия, но темпы будут зависеть от того, насколько быстро мы справимся с глобальным потеплением.

Миграция к полюсам была более выражена к северу от экватора, где океаны нагреваются быстрее, чем в южном полушарии. Процесс также был более распространен среди рыб, чем среди так называемых бентических видов, живущих на дне океана.

Последние могут перемещаться только во время своей плавающей стадии жизни, и поэтому их сдвиг (к полюсу) происходит между поколениями. Напротив, виды, обитающие в открытом море, могут перемещаться вместе с водными массами в течение своей жизни.

Исследование показало, что морская жизнь в тропических водах сокращается, когда среднегодовая температура моря поднимается выше 20-25 градусов по Цельсию, в зависимости от вида.