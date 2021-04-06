В РФ выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в РФ выявили 8328 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8328 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1747, Санкт-Петербурге – 702, Московской области – 533.
Всего в стране выявлено 4 597 868 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 220 035 человек, из них 8902 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 389 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 101 106 человек.
Накануне, 5 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8646. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 318.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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