 

Премьер Грузии заболел коронавирусом

06.04.2021, 11:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства.

«Да, я подтверждаю, премьер заразился коронавирусом», – сказала сотрудница пресс-службы правительства, передает ТАСС.

Ранее директор центра клинической иммунологии, инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе заявил, что процесс иммунизации от коронавируса вакцинами компании AstraZeneca, начатый в Грузии 15 марта, фактически сорван.

На конец март коронавирусом в Грузии заболело более 278 тыс. человек. 3722 человека скончалось.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / “Никакого намека на политику”. Степанов прокомментировал разделение Украины на зоны распространенности COVID-19

13.07 / Washington Times – на базе ВМС США в Сан-Диего загорелся корабль

25.06 / Сенатор разоблачил планы США по публикации фейковых видео о голосовании по Конституции

11.08 / Призвали к сдержанности и диалогу. ОБСЕ и ПАСЕ отреагировали на события в Беларуси

09.01 / Пелоси пригрозила отправить Трампа в отставку — но вряд ли успеет до инаугурации Байдена

03.09 / Разработчик «Новичка» заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления веществом

12.07 / VOAэкспресс 11 июля 2020

19.11 / Роскачество проверило безопасность водки

01.03 / Метеоролог объяснил необходимость наращивания орбитальной группировки спутников

03.01 / МИД Эстонии дал прогноз по отношениям с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)