Премьер Грузии заболел коронавирусом

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства.

«Да, я подтверждаю, премьер заразился коронавирусом», – сказала сотрудница пресс-службы правительства, передает ТАСС.

Ранее директор центра клинической иммунологии, инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе заявил, что процесс иммунизации от коронавируса вакцинами компании AstraZeneca, начатый в Грузии 15 марта, фактически сорван.

На конец март коронавирусом в Грузии заболело более 278 тыс. человек. 3722 человека скончалось.