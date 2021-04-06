 

Медики: 7 признаков на ногах могут указывать на диабет

06.04.2021, 11:02, Разное
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Врачи назвали 7 признаков на ногах, указывающие на сахарный диабет. Среди них – сухость кожи и появление язв.

Эксперты обозначили, что по состоянию ног можно определить развитие диабета и предупредить хроническое заболевание с нарушением всех систем организма. В первую очередь, поставлен акцент на так называемую стопу Шарко, когда появляются переломы и вывихи нижних конечностей, при которых человек с трудом передвигается.

Сигналами к появлению сахарного диабета также могут стать отсутствие чувствительности при прикосновении к ногам, неустойчивость при ходьбе, наличие деформаций пальцев и образование мозолей, а также сухость кожи и появление язв.

Если у человека появились вышеперечисленные симптомы, то лучше сразу же обратиться к профильному специалисту, поскольку на ранних стадиях диабета снизится вероятность дальнейших проблем со здоровьем.

Также эндокринологи советуют пересмотреть свой образ жизни и рацион: необходимо сбалансировано питаться, как можно больше двигаться и самое главное – прекратить нервничать, поскольку нормальное психическое состояние без стрессовых ситуаций позволит одержать победу над серьёзным заболеванием.



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