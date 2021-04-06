 

Юрист рассказал, почему Киев не лишит Николая Баскова и Филиппа Киркорова званий народных артистов

06.04.2021, 11:02, Разное
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Юрист Тарас Ламах прокомментировал слухи о якобы готовящемся лишении звания народных артистов Украины Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Кандидат юридических наук назвал причины, почему Киев не сможет принять подобное решение.
Одной из наиболее резонансных тем культурной жизни на Украине сейчас стал вопрос о сохранившемся со времен Советского Союза титуле Народного артиста. Почетное звание получают самые выдающиеся деятели шоу-бизнеса, получившие любовь публики или проявившие себя на международном уровне. Однако целый ряд музыкантов, исполнителей, звезд кино в последнее время рискует утратить авторитетный титул из-за ситуации в стране.

В опалу националистически настроенных политиков попали Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисия Повалий, высказываются подобные идеи даже в отношении Джамалы, в 2016 году победившем на конкурсе «Евровидение» с песней «1944». Однако все перечисленные селебрити являются гражданами Украины, в свое время же народными артистами также стали Филипп Киркоров и Николай Басков. Причиной негативного отношения к ним со стороны некоторых политиков в Киеве стало участие в концертах и торжественных мероприятиях на территории Крыма. Смогут ли лишить российских звезд почетного звания на Украине, ответил юрист Тарас Ламах.

Изучив законодательство соседней страны, кандидат юридических наук пришел к выводу, что лишить столь почетного звания новые власти Украины уже не смогут. В нормативно-правовых актах нет согласованности между многими из статей различных законов. Это неминуемо приведет к возникновению юридических коллизий, которые не могут трактоваться в пользу истца. Закон о применении определенных санкций может в ходе разбирательств и тяжб не выдержать конкуренции с другими НПА.

Лишением любых государственных наград занимается исключительно суд, который вполне может стать на сторону ответчиков, как это было на Украине уже неоднократно. Таким образом, невзирая на недовольство руководства Украины и части ее граждан, Филипп Киркоров и Николай Басков и далее могут называть себя Народными артистами Украины.

Источник: vesti-k.ru



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