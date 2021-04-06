 

Отъезд Зеленского с Украины после слов о “российской угрозе” оценили: Ошеломляющий провал

06.04.2021, 11:00, Разное
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Публицист обратил внимание, что на прошедшей неделе власти Украины не раз говорили о внешней угрозе. Президент Владимир Зеленский обвинял Россию в “игре мускулами” вдоль границы и призывал мировое сообщество помочь с решением конфликта в Донбассе.

На слова коллеги одним из первых отреагировал президента США Джо Байден. Во время телефонного разговора с Зеленским американский лидер выразил обеспокоенность в связи нарастанием напряженности на юго-востоке Украины и пообещал поддержать страну в случае вторжения России.

Примечательно, что после слов о “российской угрозе” украинский президент покинул страну. По словам Портникова, когда государству угрожает опасность, его глава обычно прерывает официальный визит или отпуск и немедленно возвращается домой. “Прерывают, а не начинают”, – подчеркнул он.

Журналист отметил, что западная дипломатия может расценить поведение Владимира Зеленского как доказательство лжи об агрессии России. Портников считает, что противники украинского лидера могут использовать этот отъезд против него; сказать, что он выдумал угрозу, чтобы добиться звонка от Байдена.

Публицист назвал визит Владимира Зеленского в Катар “ошеломляющим провалом” украинской политики и дипломатии. В заключение журналист задался вопросом, как европейцы отреагируют на поездку президента после слов о враждебных действиях России. Вероятно, они перестанут верить Киеву.



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