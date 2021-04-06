Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали оригинальное поздравление на Пасху

Католическая Пасха уже прошла, а интернет-пользователи продолжают получать поздравительные послания от звезд со всего света. Монархи со всей Европы успели порадовать подданных новыми и такими редкими семейными кадрами в эти выходные. Это сделали королевские семьи Бельгии и княжества Монако, а в воскресенье к ним присоединились королева Елизавета II и ее сын принц Чарльз.

Но другие члены британской королевской семьи припозднились и представили свои открытки чуть позже. В их числе оказались Кейт Миддлтон и принц Уильям. У себя в Instagram супруги опубликовали концептуальное видео, на котором разбитое шоколадное яйцо за пару секунд возвращается в прежнюю форму и в конце на нем можно прочитать надпись: “Счастливой Пасхи”.

Желаем всем вам безопасной и счастливой Пасхи,

– так подписали герцог и герцогиня Кембриджские свой пост. Многие в комментариях были озадачены и стали гадать, кроется ли в их послании какой-то скрытый смысл.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Кстати, вчера инсайдеры рассказали, как семья провела пасхальное воскресенье. Как передает издание US Weekly, в субботу 7-летний принц Джордж, 5-летняя принцесса Шарлотта и 2-летний принц Луи сами раскрасили несколько яиц, которые потом подарили прабабушке Елизавете II и прадедушке, принцу Филиппу. К пасхальному воскресенью Кейт испекла с детьми шоколадный торт, и, как добавил анонимный источник, это редкость в их доме – Кейт и Уильям практически не разрешают детям есть сладкое.

Они наслаждаются велопрогулками, играют в теннис, Джордж и Шарлотта берут уроки верховой езды,

– рассказал инсайдер. Также он добавил, что подготовка к празднику и времяпрепровождение с детьми отвлекли Кейт от интервью принца Гарри и Меган Маркл:

Кейт было трудно переварить все, что было там сказано. Но она собралась и взяла себя в руки ради детей. А они помогли ей своим присутствием.

Как светлый праздник Пасхи встретили Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми и невесткой Николой Пельтц, молодые родители Кэти Перри и Орландо Блум, российская теннисистка Мария Шарапова, звездное семейство Кардашьян-Дженнер, Риз Уизерспун, Джессика Альба, Алисса Милано и другие звезды, смотрите в нашей галерее.