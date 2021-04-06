Snapdragon 888, Samsung AMOLED E4, оптика Zeiss и огромный датчик изображения: Vivo X70 Pro+ выходит уже в июне

В Сети появилась информация о грядущей новинке от компании Vivo, X70 Pro+. Устройство, выход которого намечен уже в июне, получит Snapdragon 888, Samsung AMOLED E4 и огромный датчик изображения с оптикой Zeiss.

В конце марта 2021 года свой очередной сверхтехнологичный флагман выпустила компания Vivo. X60 Pro+ получил самые актуальные функции и комплектующие, включая последнюю модель процессора от Qualcomm, четвертную камеру и 6,56-дюймовый экран Full HD+. Однако уже в июне бренд намерен вывести на рынок следующее поколение смартфона, Vivo X70 Pro+, информацию о котором обнародовал ряд инсайдеров. Новинка оснащена все той же однокристальной мобильной платформой с восемью ядрами с частотой до 2,84 Гигагерц.

В систему также входит модуль графики Adreno 660 и модем Snapdragon X60 для работы в сетях пятого поколения. Дополняет мощный и производительный процессор объемный чип оперативной памяти, самая минимальная версия которого составит не менее 12 гигабайт. В Vivo X70 Pro+ установят AMOLED-дисплей Samsung E4 с разрешением Full HD+, частота обновления его картинки составит как минимум 120 герц. Блок основной камеры также будет многомодульным, расширение датчиков пока не называется, однако известно, что это будут огромные сенсоры формата не менее 1/1,28 дюйма, производства популярного бренда оптики Zeiss.

Для долгой работы без необходимости поисков розетки предусмотрен аккумулятор на 4,5 тысячи мА•ч. При этом батарея поддерживает быструю подзарядку мощностью 66 Вт. Есть в наборе опций Vivo X70 Pro+ также стереофонические динамики и сканер отпечатков пальцев, который производитель вынесет, как считают блогеры, под дисплейную панель. Верны ли их предположения, станет известно уже в начале лета, релизы аппарата запланированы на июнь. Тогда же потенциальные покупатели узнают и остальные характеристики девайса.

Источник: 3dnews.ru