 

Как выбраться из долговой ямы? Названы три способа

06.04.2021, 10:06, Разное
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Специалист рекомендует гражданам трезво оценивать перспективы на полгода-год. Если человек понимает, что в ближайшее время ему не удастся изменить ситуацию в лучшую сторону, что ему грозит долговая яма, то в таком случае он может подумать о процедуре банкротства, считает Наталья Смирнова.

Однако к этому шагу нужно подойти серьезно. Финансовый советник предупредила, что объявившему себя банкротом гражданину придется на несколько лет забыть о новых кредитах, самостоятельных бизнес-проектах и даже карьерном росте. К этому способу нужно прибегать в крайнем случае, подчеркнула эксперт.

Если же человек оказался не в такой тяжелой ситуации, и у него есть возможность исправить свое финансовое положение, например, он может продать какое-то свое имущество (дачный участок или квартиру), то тогда до первой просрочки по кредиту ему нужно пойти в банк и оформить кредитные каникулы.

По словам Смирновой, третий вариант подойдет тем россиянам, которые пока не столкнулись с проблемами при погашении кредита, но хотят заранее себя уберечь от долговой ямы. Тогда они могут попытаться договориться о рефинансировании кредита, то есть перекредитоваться под меньший процент, уточнила эксперт.

Недавно “Дни.ру” рассказали, как с 1 апреля изменилась жизнь россиян, которые просрочили платежи по кредитам. Какие послабления для должников были сняты, Вы узнаете из этого материала.



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