 

Состоялось первое заседание наблюдательного совета чемпионата ArtMasters

06.04.2021, 10:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Благодаря первому сезону чемпионата талантливые и творческие люди получили возможность стать успешными, получить поддержку, предложения по работе, отметил первый заместитель руководителя Администрации президента, глава наблюдательного совета Сергей Кириенко.

“Возникло много творческих коллабораций, в которых ребята после чемпионата не бросили взаимодействие и активно продолжают работать и развиваться”, – сказал он.

На заседании озвучили решение об интеграции компетенций ArtMasters с образовательными программами вузов. Сейчас в трех высших учебных заведениях разрабатываются программы по специальностям компетенций чемпионата: “дизайнер смешанной реальности”, “композитор-аранжировщик” и “художник по гриму”, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Результаты творческих конкурсов учтут при приеме по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета. Это даст победителям чемпионата преимущества.

Участники заседания решили использовать потенциал ArtMasters в проектах профильных министерств. Так, Минкультуры привлечет специалистов чемпионата к разработке творческих школьных программ.

Также совет утвердил положение чемпионата, перечень компетенций для основной и юниорской групп, состав экспертного совета и график проведения соревнований.

Заявки на ArtMasters в 2021 году принимаются с 5 апреля. Чемпионат реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, министерств культуры и просвещения, правительства Москвы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / Ученые оценили связь употребления мяса с риском 25 болезней

09.01 / Обтягон, силикон, глупая жизнь – Личное мнение

10.01 / Ученые предупредили о повышенном риске дисфункции мозга у больных COVID-19

16.08 / В сети осудили новый образ Наташи Королевой: «Испортила себя»

18.03 / Ученые установили средний возраст наступления старости

29.06 / Личное: Найтись со своим имиджем

28.08 / Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон впервые стал отцом

17.12 / Накануне 55-летия Ирина Апексимова пожаловалась на проблемы в личной жизни

26.10 / Оксфордская вакцина предположительно показала эффективность у пожилых людей

16.09 / Мнение: Колесниковой предъявили обвинения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)