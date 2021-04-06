Состоялось первое заседание наблюдательного совета чемпионата ArtMasters

Благодаря первому сезону чемпионата талантливые и творческие люди получили возможность стать успешными, получить поддержку, предложения по работе, отметил первый заместитель руководителя Администрации президента, глава наблюдательного совета Сергей Кириенко.

“Возникло много творческих коллабораций, в которых ребята после чемпионата не бросили взаимодействие и активно продолжают работать и развиваться”, – сказал он.

На заседании озвучили решение об интеграции компетенций ArtMasters с образовательными программами вузов. Сейчас в трех высших учебных заведениях разрабатываются программы по специальностям компетенций чемпионата: “дизайнер смешанной реальности”, “композитор-аранжировщик” и “художник по гриму”, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Результаты творческих конкурсов учтут при приеме по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета. Это даст победителям чемпионата преимущества.

Участники заседания решили использовать потенциал ArtMasters в проектах профильных министерств. Так, Минкультуры привлечет специалистов чемпионата к разработке творческих школьных программ.

Также совет утвердил положение чемпионата, перечень компетенций для основной и юниорской групп, состав экспертного совета и график проведения соревнований.

Заявки на ArtMasters в 2021 году принимаются с 5 апреля. Чемпионат реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, министерств культуры и просвещения, правительства Москвы.